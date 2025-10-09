Procon identifica variação de até 100% nos preços de brinquedos em Campo Grande

O Procon de Mato Grosso do Sul divulgou uma pesquisa que revela grandes variações nos preços de brinquedos em Campo Grande. O levantamento foi feito em seis lojas da cidade e analisou 75 itens, que incluem bonecos, jogos e massinhas de modelar. As diferenças de preço chegaram a surpreendentes 100%.

Entre os produtos com maior variação, o jogo “Cilada” foi encontrado por preços que variavam de R$ 24,99 a R$ 49,99 em diferentes lojas. O jogo “Cara a Cara”, incluindo aplicativo, teve uma diferença de 86%, custando R$ 69,99 em uma loja e R$ 129,99 em outra.

As massinhas de modelar da marca Play-Doh também mostraram variações significativas. O kit “Festa da Pizza”, por exemplo, foi encontrado por R$ 59,90 em um estabelecimento e por R$ 89,90 em outro, totalizando uma diferença de 50%. Entre os bonecos, a boneca Gi-Neto teve uma diferença de 25%, com preços de R$ 159,99 a R$ 199,99.

O Procon orienta os consumidores a sempre comparar preços, mas também a verificar se a faixa etária indicada nos brinquedos é adequada para a criança. É fundamental também checar a presença do selo do Inmetro, que garante a segurança dos produtos, assim como a política de trocas das lojas. Além disso, é recomendada a solicitação da nota fiscal no momento da compra.

Para quem deseja consultar a pesquisa completa, com todos os detalhes sobre os estabelecimentos e produtos analisados, ela está disponível no site do Procon de Mato Grosso do Sul.