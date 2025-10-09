Números consolidados de 08/10/2025 são divulgados

Na quarta-feira, 8 de outubro de 2025, a audiência televisiva em São Paulo teve uma noite interessante, especialmente por não haver transmissão de futebol, o que costuma atrair muitos espectadores.

O programa Vale Tudo registrou sua melhor performance nas quartas-feiras, alcançando picos de 30 pontos de audiência. Isso indica que o espetáculo tem conquistado uma boa fatia do público no horário.

A edição estendida do programa Alô Você também se destacou, alcançando seu recorde de público, o que mostra que a atração está tendo boa aceitação entre os telespectadores.

Por outro lado, as atrações Coração Indomável e A.Mar enfrentaram uma queda nas suas audiências. Isso pode sugerir uma mudança no interesse do público ou a concorrência com outras atrações mais populares.

Um dos grandes destaques da noite foi o reality show A Fazenda 17, que marcou quase o dobro de audiência em comparação ao Programa do Ratinho, reforçando sua popularidade atual.

As audiências consolidadas de outros programas na mesma noite foram as seguintes:

Hora Um : 4,9 pontos

: 4,9 pontos Bom Dia SP : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Bom Dia Brasil : 9,9 pontos

: 9,9 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,9 pontos

: 7,9 pontos Mais Você : 8,3 pontos

: 8,3 pontos SP1 : 10,9 pontos

: 10,9 pontos Globo Esporte : 10,1 pontos

: 10,1 pontos Jornal Hoje : 10,7 pontos

: 10,7 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 12,1 pontos

: 12,1 pontos Flash do Jornalismo : 13,3 pontos

: 13,3 pontos Sessão da Tarde com o filme Quarto de Guerra : 11,7 pontos

com o filme : 11,7 pontos SPTV : 16,1 pontos

: 16,1 pontos Vale a Pena Ver de Novo com A Viagem : 18,9 pontos

com : 18,9 pontos Êta Mundo Bom! : 21,8 pontos

: 21,8 pontos SP2 : 23,7 pontos

: 23,7 pontos Dona de Mim : 24,8 pontos

: 24,8 pontos Jornal Nacional : 27,8 pontos

: 27,8 pontos Vale Tudo : 29,2 pontos

: 29,2 pontos Espiadinha Globoplay : 12,3 pontos

: 12,3 pontos Jornal da Globo : 7,5 pontos

: 7,5 pontos Conversa com Bial : 5,6 pontos

: 5,6 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Comédia na Madruga: 3,9 pontos

Nos canais concorrentes, as audiências foram divididas entre diversos programas:

No Balanço Geral , as edições manhâ e SP tiveram pontos que variaram de 1,7 a 8,0.

, as edições manhâ e SP tiveram pontos que variaram de 1,7 a 8,0. A Fazenda 17 , como mencionado, obteve 6,6 pontos.

, como mencionado, obteve 6,6 pontos. Os programas do SBT também tiveram variações, com Coração Indomável alcançando 2,5 pontos e Programa do Ratinho marcando 3,4 pontos.

Esses dados de audiência são importantes para entender o desempenho das atrações e a preferência do público em diferentes horários. Em 2025, um ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a 77.488 domicílios, o que ajuda a definir o alcance de cada programa no mercado publicitário.