Números consolidados de 08/10/2025 são divulgados

Na quarta-feira, 8 de outubro de 2025, a audiência televisiva em São Paulo teve uma noite interessante, especialmente por não haver transmissão de futebol, o que costuma atrair muitos espectadores.
O programa Vale Tudo registrou sua melhor performance nas quartas-feiras, alcançando picos de 30 pontos de audiência. Isso indica que o espetáculo tem conquistado uma boa fatia do público no horário.
A edição estendida do programa Alô Você também se destacou, alcançando seu recorde de público, o que mostra que a atração está tendo boa aceitação entre os telespectadores.
Por outro lado, as atrações Coração Indomável e A.Mar enfrentaram uma queda nas suas audiências. Isso pode sugerir uma mudança no interesse do público ou a concorrência com outras atrações mais populares.
Um dos grandes destaques da noite foi o reality show A Fazenda 17, que marcou quase o dobro de audiência em comparação ao Programa do Ratinho, reforçando sua popularidade atual.
As audiências consolidadas de outros programas na mesma noite foram as seguintes:
- Hora Um: 4,9 pontos
- Bom Dia SP: 9,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,9 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,9 pontos
- Mais Você: 8,3 pontos
- SP1: 10,9 pontos
- Globo Esporte: 10,1 pontos
- Jornal Hoje: 10,7 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,1 pontos
- Flash do Jornalismo: 13,3 pontos
- Sessão da Tarde com o filme Quarto de Guerra: 11,7 pontos
- SPTV: 16,1 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo com A Viagem: 18,9 pontos
- Êta Mundo Bom!: 21,8 pontos
- SP2: 23,7 pontos
- Dona de Mim: 24,8 pontos
- Jornal Nacional: 27,8 pontos
- Vale Tudo: 29,2 pontos
- Espiadinha Globoplay: 12,3 pontos
- Jornal da Globo: 7,5 pontos
- Conversa com Bial: 5,6 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,6 pontos
- Comédia na Madruga: 3,9 pontos
Nos canais concorrentes, as audiências foram divididas entre diversos programas:
- No Balanço Geral, as edições manhâ e SP tiveram pontos que variaram de 1,7 a 8,0.
- A Fazenda 17, como mencionado, obteve 6,6 pontos.
- Os programas do SBT também tiveram variações, com Coração Indomável alcançando 2,5 pontos e Programa do Ratinho marcando 3,4 pontos.
Esses dados de audiência são importantes para entender o desempenho das atrações e a preferência do público em diferentes horários. Em 2025, um ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a 77.488 domicílios, o que ajuda a definir o alcance de cada programa no mercado publicitário.