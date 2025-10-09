Assassino de Odete Roitman foi definido há três meses

A produção da novela “Vale Tudo” já definiu quem é o assassino de Odete Roitman, personagem interpretada por Débora Bloch. A revelação foi feita pela autora Manuela Dias em uma entrevista no programa “Fantástico”. Ela afirmou que apenas ela e o diretor artístico Paulo Silvestrini conhecem a identidade do verdadeiro culpado. Desde então, ambos têm trabalhado para manter esse segredo sob rigoroso sigilo.

Para garantir que nenhum detalhe sobre o desfecho seja vazado para a imprensa, a Globo implementou medidas de segurança nos Estúdios Globo. Entre as ações estão restrições de acesso ao roteiro e gravações realizadas em ambientes controlados. A emissora anunciou que diferentes finais foram filmados para despistar o público. Entretanto, fontes internas questionam a veracidade desse número, afirmando que pode não haver tantos desfechos gravados.

Essa estratégia de manter mistério e suspense já foi uma prática comum nas décadas de 1980 e 1990, especialmente em novelas como “Vale Tudo” e “A Próxima Vítima”, cujos enredos geraram grande expectativa entre os telespectadores. Embora nos últimos anos o controle sobre vazamentos tenha sido mais relaxado, tramas de grande repercussão, como o remake de “Vale Tudo”, continuam recebendo atenção especial.

Entre os suspeitos, a personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, é uma das mais citadas pelo público. No entanto, informações de bastidores indicam que ela terá um “final feliz”, distanciando-a do papel de assassina. Desta forma, a lista dos possíveis culpados ficará restrita a poucos personagens principais.

A expectativa para a reta final de “Vale Tudo” é alta. O último episódio será exibido no dia 17 de outubro, e a nova novela “Três Graças” estreia no dia 20, assumindo a responsabilidade de manter o engajamento do público e buscar uma alta audiência na faixa nobre da programação.

Até o momento, o remake tem apresentado uma audiência estável, lembrando o impacto cultural que a trama original teve ao discutir temas de ética e corrupção. A estratégia de manter sigilo total não apenas visa repetir o sucesso do passado, mas também é uma adaptação necessária para os tempos atuais, onde informações podem se espalhar rapidamente na internet.