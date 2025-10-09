Notícias

Idoso sofre mal súbito e provoca acidente em PG

Idoso tem mal súbito, colide contra poste e causa grave acidente em PG

Um acidente ocorrido na manhã de hoje, por volta das 9h, na rua Maria Rita Perpétuo da Cruz em Ponta Grossa, resultou em um senhor de 84 anos perdendo o controle do seu automóvel e colidindo contra um poste. O incidente aconteceu entre as ruas Cesário Alvim e Francisco Fajardo, próximo à Arena Multiuso. Testemunhas relataram ter ouvido um “estrondo muito forte” no momento do choque.

De acordo com informações, o motorista estava se dirigindo ao centro da cidade quando sofreu um mal súbito, o que o fez perder o controle do veículo. O impacto fez com que um segundo poste caísse sobre outro carro, um Volkswagen Voyage preto que transitava pela via.

O motorista do automóvel que colidiu com o poste foi encontrado lúcido e recebeu assistência de socorristas, sendo encaminhado para uma unidade hospitalar. Já o condutor do Voyage não se feriu, mas foi orientado a manter-se em uma área segura devido à queda de fios de energia sobre seu veículo.

Com o acidente, a rua próxima ao local foi fechada e a região ficou sem energia elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros, o SIATE, a Polícia Militar e agentes de trânsito foram mobilizados para atender à ocorrência. Além disso, uma equipe da Copel também foi à área para avaliar os danos na rede elétrica.

O acidente causou impacto significativo na rotina dos moradores da região, que estão enfrentando a interrupção do fornecimento de energia.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

