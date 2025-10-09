Débora Bloch fala sobre desafio e prazer ao interpretar Odete Roitman

Mais de trinta anos após sua exibição original, a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” voltou a ecoar nos lares brasileiros. Na segunda-feira, dia 6, o remake de “Vale Tudo” trouxe de volta um dos maiores mistérios da teledramaturgia nacional. A vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, foi assassinada em seu quarto de hotel, ao se preparar para uma viagem com César, personagem vivido pelo ator Cauã Reymond.

A morte de Odete não apenas interrompe os planos de fuga da personagem, mas também abre uma nova rodada de suspeitas entre os demais personagens, que vêm carregando ressentimentos e traições ao longo da trama. Essa reviravolta promete agitar a parte final da novela.

### O Desafio de Interpretar uma Vilã Icônica

Débora Bloch comentou sobre a experiência de viver uma das vilãs mais memoráveis da televisão brasileira. Em uma entrevista, destacou que aceitar o papel foi ao mesmo tempo um grande desafio e uma experiência gratificante. “Foi maravilhoso! Assumir um papel tão marcante, eternizado pela Beatriz Segall, foi uma responsabilidade que levei a sério. Ver que o público acolheu essa nova versão foi muito bom”, disse a atriz.

Ela também mencionou o que, na sua visão, tem contribuído para o sucesso da nova versão da novela: “Acredito que a força da equipe, a boa narrativa e o comprometimento do elenco são essenciais. Quando esses elementos se encaixam, acontece uma conexão verdadeira com o público.”

Sobre os bastidores e a rotina intensa de gravações, ela afirmou que se divertiu muito e que a parceria no set faz toda a diferença. “Trabalhar com um elenco que é parceiro torna o ambiente leve e ajuda a criar um bom resultado.”

### Reflexões sobre o Encerramento do Ciclo

Com o término das gravações se aproximando, Débora expressou um misto de emoções. “É uma satisfação saber que o trabalho foi bem recebido, mas também sinto o cansaço natural de um ano de dedicação. Estou feliz com o resultado, mas sentindo a emoção de encerrar um ciclo tão especial. E, claro, já pensando nas férias!”, brincou.

Ela também comentou sobre o envolvimento do público. “As pessoas estão tão empolgadas que, onde quer que eu vá, sempre ouço que estão fazendo bolões para descobrir quem é o assassino de Odete!”

O mistério em torno de Odete Roitman não é apenas um elemento dramático; ele se tornou uma parte marcante da história da televisão brasileira. O assassinato original, ocorrido em 1989 e protagonizado por Beatriz Segall, paralisou o país e atingiu uma das maiores audiências da Globo, mostrando o forte impacto das novelas na cultura nacional.

### O Que Aguardar na Novela das Nove

Com a conclusão de “Vale Tudo” marcada para 17 de outubro, a novela dará lugar a “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva. Este será o retorno do autor à emissora após um período afastado. A estreia está agendada para 20 de outubro e promete misturar humor e crítica social, com Andréia Horta, Alana Cabral e Arlete Salles no elenco.

A nova produção enfrenta o desafio de manter a audiência conquistada por “Vale Tudo” e elevar ainda mais os índices do horário nobre da televisão brasileira.