Resumo de Vale Tudo de 09/10 – Ric.com.br

Na quinta-feira, dia 9 de outubro, um novo episódio da novela “Vale Tudo” trouxe uma reviravolta surpreendente. Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, foi encontrada morta em seu quarto no Copacabana Palace. A cena chocante deu início a uma investigação intensa para descobrir quem cometeu o crime. O delegado responsável está agora interrogando os cinco principais suspeitos, que têm suas próprias histórias e motivos.

“Vale Tudo” é um remake da famosa novela que fez sucesso nos anos 80. A trama gira em torno das famílias de Odete, Raquel e Maria de Fátima, e explora disputas de poder e rivalidades. A versão de 2025 mantém a essência da narrativa original, mas traz novos elementos e personagens. Além de Odete, estão em cena Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Raquel (Taís Araújo).

A novela vai ao ar na TV Globo, de segunda a sábado, sempre às 21h20, logo após o Jornal Nacional. Para quem prefere assistir online, “Vale Tudo” também pode ser encontrada na plataforma de streaming Globoplay.

Os desdobramentos do crime prometem agitar os próximos capítulos da novela, envolvendo mistério e intrigas que irão prender a atenção do público.