Episódios finais de Vermelho Sangue no Globoplay hoje (9)

Na quinta-feira, dia 9 de outubro, os espectadores poderão acompanhar os episódios finais da primeira temporada da série Vermelho Sangue, produzida para a plataforma Globoplay. A trama promete um desfecho emocionante, recheado de mistério. As personagens principais, Luna, interpretada por Letícia Vieira, e Flora, vivida por Alanis Guillen, enfrentam escolhas que mudam o rumo de suas vidas após uma série de revelações impactantes.

Enquanto Luna e Flora seguem caminhos diferentes, Michel, interpretado por Pedro Alves, vê uma oportunidade de se aproximar mais de Luna. No entanto, a presença da personagem Celina, interpretada por Laura Dutra, e as reações inesperadas de Flora podem provocar mudanças significativas para todos os envolvidos.

Além da tensão crescente, um novo personagem entrará na história, alterando a rotina da família de Luna, que é formada por ela e sua mãe, Carol, interpretada por Heloísa Jorge. A inclusão desse personagem acrescenta uma nova camada de suspense, mantendo os espectadores atentos até o final da temporada.

Conflitos e emoções em destaque

Para Letícia Vieira, que dá vida à protagonista Luna, a série se aprofunda ao mostrar as diferenças entre Michel e Flora. Ela explica que Michel representa a paixão e a magia que Luna encontra, enquanto Flora é sua expressão mais livre e colorida, repleta de crenças em elementos místicos.

Pedro Alves, no papel de Michel, aponta que seu personagem não sentia um amor verdadeiro há muito tempo. Ao se conectar com Luna, ele redescobre esse amor, o que pode impactar as relações que até então pareciam sólidas.

Por sua vez, Alanis Guillen fala sobre a evolução de Flora, que será marcada por novas escolhas e um desejo de libertação pessoal. “Flora vivencia um amor intenso ao conhecer Luna, mas, ao tomarem caminhos diferentes, ela finalmente terá a chance de seguir seus próprios sonhos”, comenta a atriz.

Informações sobre a série

Vermelho Sangue é uma produção original do Globoplay que traz elementos de terror e fantasia. Com 10 episódios, a série foi criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com Patricia Pedrosa na direção artística e José Luiz Villamarim na direção de gênero. O elenco conta ainda com Rodrigo Lombardi, Ana Clara, Bete Mendes, Fafá Renó, Flávio Souza e Rogeann Bibiano, que ajudam a construir o ambiente sombrio e místico da história.

Outubro: Mês do horror no Globoplay

A estreia dos episódios finais coincide com a celebração do Halloween na plataforma, que também ampliou seu catálogo de produções de terror, incluindo tanto títulos nacionais quanto internacionais. Entre as novidades estão:

Evil – Contatos Sobrenaturais

Origem

Fallen: Luz e Sombra

Bates Motel

A Freira

It: Capítulo Dois

a série Jogos Mortais.

Além disso, no dia 23 de outubro, será lançada a nova série Reencarne, cujo primeiro episódio estará disponível gratuitamente para não assinantes, uma estratégia para atrair mais público e fortalecer o gênero de terror na programação da plataforma.