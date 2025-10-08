Números consolidados de 07 de outubro de 2025

Na terça-feira, 7 de outubro de 2025, a programação de TV no Brasil apresentou uma disputa acirrada entre os canais, refletindo as preferências dos espectadores.

O reality show “A Fazenda 17” alcançou um novo recorde de audiência, destacando-se em meio à concorrência. Seus números foram muito fortes, especialmente quando comparados ao programa humorístico “Aberto ao Público”, da Globo, que, por sua vez, manteve a mesma audiência que conquistava quando era transmitido aos domingos.

Outro programa que também se destacou foi “Maria do Bairro”, que atingiu um pico de 5 pontos de audiência, alcançando seu segundo recorde consecutivo.

No noticiário, o “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, reafirmando sua posição de terceiro mais assistido no horário. Em contraste, o “Jogo Aberto SP” enfrentou dificuldades, com uma perda significativa de público em comparação ao dia anterior.

A tabela de audiência da terça-feira mostra os números consolidados dos principais programas de TV:

Hora Um : 4,8

: 4,8 Bom Dia SP : 9,5

: 9,5 Bom Dia Brasil : 9,8

: 9,8 Encontro com Patrícia Poeta : 8,3

: 8,3 Mais Você : 7,8

: 7,8 SP1 : 10,4

: 10,4 Globo Esporte : 11,3

: 11,3 Jornal Hoje : 11,4

: 11,4 Edição Especial: Terra Nostra : 13,1

: 13,1 Sessão da Tarde (Elsa e Fred – Um Amor de Paixão) : 10,5

: 10,5 Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem) : 12,7

: 12,7 SPTV : 15,0

: 15,0 Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem) : 18,0

: 18,0 Êta Mundo Melhor! : 20,7

: 20,7 SP2 : 22,7

: 22,7 Dona de Mim : 24,6

: 24,6 Jornal Nacional : 27,2

: 27,2 Vale Tudo : 29,9

: 29,9 Vida de Rodeio : 16,8

: 16,8 Aberto ao Público : 9,3

: 9,3 Profissão Repórter : 7,2

: 7,2 Jornal da Globo : 6,9

: 6,9 Conversa com Bial : 5,3

: 5,3 Dona de Mim (reapresentação) : 4,5

: 4,5 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

Os números de audiência dos canais da Record foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,3

: 1,3 Balanço Geral Manhã SP : 2,6

: 2,6 Fala Brasil : 3,7

: 3,7 Hoje em Dia : 3,4

: 3,4 Balanço Geral SP : 4,8

: 4,8 Igreja Universal : 5,8

: 5,8 Balanço Geral SP : 6,0

: 6,0 A Escrava Isaura : 4,0

: 4,0 Cidade Alerta : 4,1

: 4,1 Cidade Alerta SP : 7,1

: 7,1 Jornal da Record : 6,6

: 6,6 A Vida de Jó : 5,2

: 5,2 Reis: O Pecado : 4,1

: 4,1 A Fazenda 17 : 7,2

: 7,2 Jornal da Record 24h: 2,9

No SBT, os números foram:

SBT Manhã : 2,4

: 2,4 SBT Manhã 2ª Edição : 2,6

: 2,6 Bom Dia & Cia : 1,3

: 1,3 Primeiro Impacto : 2,6

: 2,6 Alô Você : 2,9

: 2,9 Maria do Bairro : 4,4

: 4,4 Rubi : 3,7

: 3,7 Fofocalizando : 3,2

: 3,2 Casos de Família : 2,9

: 2,9 Aqui Agora : 2,8

: 2,8 Coração Indomável : 3,0

: 3,0 SBT Brasil : 3,7

: 3,7 A.Mar : 3,6

: 3,6 As Filhas da Senhora Garcia : 4,1

: 4,1 Programa do Ratinho : 4,1

: 4,1 SBT Repórter : 3,3

: 3,3 The Noite : 2,1

: 2,1 Operação Mesquita : 1,5

: 1,5 SBT Podnight : 1,3

: 1,3 SBT Notícias : 1,3

: 1,3 SBT Manhã Madrugada: 1,9

Na programação de canais menores, os números foram modestos, com alguns programas registrando audiências muito baixas.

Em 2025, um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, proporcionando um padrão importante para o mercado publicitário na hora de avaliar o desempenho dos programas de TV.