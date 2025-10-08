Números consolidados de 07 de outubro de 2025

Na terça-feira, 7 de outubro de 2025, a programação de TV no Brasil apresentou uma disputa acirrada entre os canais, refletindo as preferências dos espectadores.
O reality show “A Fazenda 17” alcançou um novo recorde de audiência, destacando-se em meio à concorrência. Seus números foram muito fortes, especialmente quando comparados ao programa humorístico “Aberto ao Público”, da Globo, que, por sua vez, manteve a mesma audiência que conquistava quando era transmitido aos domingos.
Outro programa que também se destacou foi “Maria do Bairro”, que atingiu um pico de 5 pontos de audiência, alcançando seu segundo recorde consecutivo.
No noticiário, o “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, reafirmando sua posição de terceiro mais assistido no horário. Em contraste, o “Jogo Aberto SP” enfrentou dificuldades, com uma perda significativa de público em comparação ao dia anterior.
A tabela de audiência da terça-feira mostra os números consolidados dos principais programas de TV:
- Hora Um: 4,8
- Bom Dia SP: 9,5
- Bom Dia Brasil: 9,8
- Encontro com Patrícia Poeta: 8,3
- Mais Você: 7,8
- SP1: 10,4
- Globo Esporte: 11,3
- Jornal Hoje: 11,4
- Edição Especial: Terra Nostra: 13,1
- Sessão da Tarde (Elsa e Fred – Um Amor de Paixão): 10,5
- Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 12,7
- SPTV: 15,0
- Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 18,0
- Êta Mundo Melhor!: 20,7
- SP2: 22,7
- Dona de Mim: 24,6
- Jornal Nacional: 27,2
- Vale Tudo: 29,9
- Vida de Rodeio: 16,8
- Aberto ao Público: 9,3
- Profissão Repórter: 7,2
- Jornal da Globo: 6,9
- Conversa com Bial: 5,3
- Dona de Mim (reapresentação): 4,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
Os números de audiência dos canais da Record foram os seguintes:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 2,6
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 3,4
- Balanço Geral SP: 4,8
- Igreja Universal: 5,8
- Balanço Geral SP: 6,0
- A Escrava Isaura: 4,0
- Cidade Alerta: 4,1
- Cidade Alerta SP: 7,1
- Jornal da Record: 6,6
- A Vida de Jó: 5,2
- Reis: O Pecado: 4,1
- A Fazenda 17: 7,2
- Jornal da Record 24h: 2,9
No SBT, os números foram:
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,6
- Alô Você: 2,9
- Maria do Bairro: 4,4
- Rubi: 3,7
- Fofocalizando: 3,2
- Casos de Família: 2,9
- Aqui Agora: 2,8
- Coração Indomável: 3,0
- SBT Brasil: 3,7
- A.Mar: 3,6
- As Filhas da Senhora Garcia: 4,1
- Programa do Ratinho: 4,1
- SBT Repórter: 3,3
- The Noite: 2,1
- Operação Mesquita: 1,5
- SBT Podnight: 1,3
- SBT Notícias: 1,3
- SBT Manhã Madrugada: 1,9
Na programação de canais menores, os números foram modestos, com alguns programas registrando audiências muito baixas.
Em 2025, um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, proporcionando um padrão importante para o mercado publicitário na hora de avaliar o desempenho dos programas de TV.