Números consolidados de 07 de outubro de 2025

Formação de Roça. Foto: A Fazenda 17/Record
confira os números consolidados de 07/10/2025

Na terça-feira, 7 de outubro de 2025, a programação de TV no Brasil apresentou uma disputa acirrada entre os canais, refletindo as preferências dos espectadores.

O reality show “A Fazenda 17” alcançou um novo recorde de audiência, destacando-se em meio à concorrência. Seus números foram muito fortes, especialmente quando comparados ao programa humorístico “Aberto ao Público”, da Globo, que, por sua vez, manteve a mesma audiência que conquistava quando era transmitido aos domingos.

Outro programa que também se destacou foi “Maria do Bairro”, que atingiu um pico de 5 pontos de audiência, alcançando seu segundo recorde consecutivo.

No noticiário, o “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, reafirmando sua posição de terceiro mais assistido no horário. Em contraste, o “Jogo Aberto SP” enfrentou dificuldades, com uma perda significativa de público em comparação ao dia anterior.

A tabela de audiência da terça-feira mostra os números consolidados dos principais programas de TV:

  • Hora Um: 4,8
  • Bom Dia SP: 9,5
  • Bom Dia Brasil: 9,8
  • Encontro com Patrícia Poeta: 8,3
  • Mais Você: 7,8
  • SP1: 10,4
  • Globo Esporte: 11,3
  • Jornal Hoje: 11,4
  • Edição Especial: Terra Nostra: 13,1
  • Sessão da Tarde (Elsa e Fred – Um Amor de Paixão): 10,5
  • Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 12,7
  • SPTV: 15,0
  • Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 18,0
  • Êta Mundo Melhor!: 20,7
  • SP2: 22,7
  • Dona de Mim: 24,6
  • Jornal Nacional: 27,2
  • Vale Tudo: 29,9
  • Vida de Rodeio: 16,8
  • Aberto ao Público: 9,3
  • Profissão Repórter: 7,2
  • Jornal da Globo: 6,9
  • Conversa com Bial: 5,3
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,5
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

Os números de audiência dos canais da Record foram os seguintes:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,6
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 3,4
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • Igreja Universal: 5,8
  • Balanço Geral SP: 6,0
  • A Escrava Isaura: 4,0
  • Cidade Alerta: 4,1
  • Cidade Alerta SP: 7,1
  • Jornal da Record: 6,6
  • A Vida de Jó: 5,2
  • Reis: O Pecado: 4,1
  • A Fazenda 17: 7,2
  • Jornal da Record 24h: 2,9

No SBT, os números foram:

  • SBT Manhã: 2,4
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
  • Bom Dia & Cia: 1,3
  • Primeiro Impacto: 2,6
  • Alô Você: 2,9
  • Maria do Bairro: 4,4
  • Rubi: 3,7
  • Fofocalizando: 3,2
  • Casos de Família: 2,9
  • Aqui Agora: 2,8
  • Coração Indomável: 3,0
  • SBT Brasil: 3,7
  • A.Mar: 3,6
  • As Filhas da Senhora Garcia: 4,1
  • Programa do Ratinho: 4,1
  • SBT Repórter: 3,3
  • The Noite: 2,1
  • Operação Mesquita: 1,5
  • SBT Podnight: 1,3
  • SBT Notícias: 1,3
  • SBT Manhã Madrugada: 1,9

Na programação de canais menores, os números foram modestos, com alguns programas registrando audiências muito baixas.

Em 2025, um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, proporcionando um padrão importante para o mercado publicitário na hora de avaliar o desempenho dos programas de TV.

