Morte de Diná inicia fase decisiva de A Viagem

O público que assiste à reprise de uma das novelas mais emocionantes da televisão brasileira se prepara para um momento marcante: a morte de Diná, vivida por Christiane Torloni, em A Viagem. Este acontecimento, que acontece no capítulo 145, será exibido a partir desta quarta-feira, 8 de outubro, na Globo, e marca o início da reta final da trama escrita por Ivani Ribeiro.

A morte da personagem ocorre em uma cena intensa na praia, onde Diná reencontra sua sobrinha Bia, interpretada por Fernanda Rodrigues, após um período de desaparecimento. Ao abraçar Bia, Diná desmaia devido a um ataque cardíaco e não sobrevive. Bia, desesperada, busca ajuda de Igor, interpretado por Jayme Periard, mas já é tarde. A cena é impactante e será um dos pontos altos da novela.

Simultaneamente, Estela, a irmã de Diná, vivida por Lucinha Lins, sente a perda de forma visceral enquanto conversa com Alberto, interpretado por Cláudio Cavalcanti. Estela expressa sua dor ao acreditar que Diná a abandonou, enquanto Alberto tenta consolá-la pensando que a preocupação com Bia e as ameaças do vilão Ismael, interpretado por Jonas Bloch, são as causas de sua agitação. A confirmação da tragédia chega por uma ligação, deixando Alberto e Estela em choque.

Após a morte, a história se aprofunda nos temas do plano espiritual. Diná acorda confusa e é recebida por espíritos conhecidos, como Arlota (Mylla Christie), Samuel (Arehy Jr.), André (Lafayette Galvão) e Natália (Léa Garcia). Ela reluta em aceitar sua nova situação até reencontrar Otávio, seu grande amor interpretado por Antonio Fagundes, que também havia falecido em um acidente.

A partir desse momento, a novela explora questões sobre a vida após a morte e a reencarnação, assuntos recorrentes no trabalho da autora Ivani Ribeiro, que também foi responsável pela versão original de A Viagem, exibida pela TV Tupi em 1975.

Desde o início da reprise em 12 de maio, a novela tem alcançado boa audiência, com uma média de 16,7 pontos na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media. Esse desempenho é comparável ao de Alma Gêmea (2005) e superior ao de Tieta (1989), que registrou 15,8 pontos em sua última exibição.

Ainda não há confirmação sobre qual novela irá substituir A Viagem, mas há expectativa de que um título clássico dos anos 1990 ou 2000 seja escalado, seguindo a tendência de reapresentar obras que despertam nostalgia entre os telespectadores.