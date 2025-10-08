Camilla Camargo retorna à Globo como vilã em microdrama

Após dez anos fora da TV Globo, Camilla Camargo retorna à emissora em um papel desafiador. A atriz, filha do cantor Zezé Di Camargo, interpretará Georgete, uma das vilãs da nova produção “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”. Essa série, que estreia em dezembro no Globoplay, marca a estreia do modelo de microdrama na Globo, oferecendo episódios curtos e uma linguagem ágil, pensados especialmente para o público jovem.

A criação e a escrita são de Ricardo Hofstetter, conhecido por suas contribuições em “Malhação” e “Viver a Vida”. A direção fica a cargo de Marcelo Zambelli, dando um novo passo na estratégia da Globo de investir em formatos voltados para o streaming. Para atrair o público, os primeiros seis a sete episódios estarão disponíveis gratuitamente para usuários logados no Globoplay, além de serem acessíveis no YouTube. Os episódios restantes serão exclusivos para assinantes e, inicialmente, poderão ser assistidos apenas em dispositivos móveis, numa tentativa de entender a recepção do público antes de disponibilizá-los em outras plataformas.

A trama de “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” combina romance, música e drama familiar. A história acompanha Cindy, interpretada por Maya Aniceto, uma talentosa cantora e mãe solo que se envolve com Diego, vivido por Gustavo Mioto, um milionário que finge ser um músico pobre para conquistá-la. Quando a verdade vem à tona, Cindy decide terminar o relacionamento, mas os dois acabam se reaproximando diante de uma crise familiar, na qual o filho de Cindy adoece. Junto com sua amiga Scheilla, interpretada por Ludmillah Anjos, ela tenta reconstruir sua vida e descobrir se ainda há espaço para o amor após a traição.

Camilla Camargo, que já havia participado de “Em Família” em 2014, volta à Globo interpretando Georgete, uma mulher ambiciosa que se envolve nas manobras de seu chefe, Serginho, interpretado por Caio Paduan, o principal antagonista da história. Georgete aspira a ser secretária em Paris, uma promessa que seu chefe fez caso assuma a presidência da empresa. Para alcançar seu objetivo, ela começa a criar problemas e intrigas na vida de Cindy e Diego, movimentando a narrativa da série.

O elenco também conta com Suzy Rêgo, Yana Sardenberg e Lorenzo Gil, além de Ludmillah Anjos, que faz parte do time musical da produção. Com este projeto, a Globo busca reforçar sua presença no mercado, unindo dramaturgia e música em um formato que atrai o público das plataformas digitais, uma tendência crescente no setor.