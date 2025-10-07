The Voice Brasil no SBT garante terceiro lugar em audiência

Na última segunda-feira, dia 6 de outubro, o programa “The Voice Brasil” fez seu retorno às telinhas após quase dois anos fora do ar, agora na rede SBT. Esta estreia marca o início de uma nova parceria entre a emissora de Silvio Santos e a Disney, trazendo à tona uma renovação do formato que conquistou os brasileiros ao longo de mais de dez anos.

O reality show é dirigido novamente por Boninho, que assume o papel de produtor-executivo, e é apresentado por Tiago Leifert. O programa mantém a característica principal das audições às cegas, mas com algumas atualizações visuais e tecnológicas para oferecer uma experiência mais moderna. A equipe de produção tem como foco aproximar o público dos competidores, por meio de bastidores ampliados e maior interatividade nas plataformas digitais.

Essa nova temporada do programa contará com 12 episódios e um painel de jurados renovado, que inclui Mumuzinho, a dupla Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. A escolha dos jurados busca representar uma variedade de estilos musicais, com a intenção de atrair um público mais jovem.

A parte técnica da produção fica a cargo da Formata Produções, que já trabalhou em outras versões de realities musicais internacionais.

Para promover a estreia, o SBT lançou uma campanha de marketing criativa e bem-humorada. Durante o fim de semana anterior à estreia, a emissora veiculou chamadas convidando o público a mudar de canal logo após a novela das nove da Globo, “Vale Tudo”. As chamadas brincavam com a famosa morte da personagem Odete Roitman, fazendo uma referência irônica ao clássico da TV brasileira.

Em relação à audiência, apesar da ampla divulgação, “The Voice Brasil” no SBT não conseguiu sair do terceiro lugar no ranking de audiência. Segundo dados iniciais, o programa registrou uma média de 3,8 pontos em São Paulo. Em comparação, a Record ficou em segundo lugar com 6,0 pontos, impulsionada pelos índices de “A Fazenda 17”. A Globo, por sua vez, liderou com 11,9 pontos, exibindo a final do programa “Estrela da Casa” e parte da Tela Quente. Vale ressaltar que o desempenho da estreia foi 20% inferior ao que o programa do Ratinho costumava registrar às segundas-feiras.

Um aspecto significativo dessa nova fase do “The Voice Brasil” é a sua exibição simultânea no streaming da Disney+. Essa colaboração direta entre Disney e SBT visa integrar públicos de diferentes plataformas, ampliando o alcance do reality show. Os telespectadores também terão acesso a conteúdos exclusivos no streaming, incluindo bastidores e entrevistas com os jurados.