Ratinho critica alteração de horário no SBT e reclama de aviso tardio.

O apresentador Ratinho expressou seu descontentamento com a recente mudança no horário de exibição de seu programa. A direção do SBT decidiu antecipar o “Programa do Ratinho” para às 21h30 nas segundas-feiras devido à estreia do “The Voice Brasil”, que agora ocupa a faixa das 22h30.

Em um desabafo durante seu programa na Massa FM, Ratinho revelou que foi informado da alteração em cima da hora, o que o deixou frustrado. Ele mencionou: “Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido dessa mudança na última hora. Não sabia, estava pescando.”

O apresentador também comentou sobre sua decepção por não ter participado da decisão. “Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário. Acho que meu público merecia, talvez, um pouquinho mais de respeito da minha parte, mas não foi culpa minha”, explicou Ratinho, que há mais de 20 anos comanda seu programa.

Com a nova programação, a audiência do “Programa do Ratinho” caiu para cerca de 3 pontos na Grande São Paulo, segundo dados prévios. Essa alteração não trouxe grandes resultados para o “The Voice Brasil”, que atingiu 3,8 pontos em sua estreia, um número abaixo da média de 4,5 pontos que Ratinho costumava alcançar.

A decisão do SBT tem como objetivo fortalecer a grade de segunda-feira com dois programas distintos — um voltado para entretenimento popular e outro para reality musical. Porém, o resultado inicial foi desfavorável para ambos os programas.

Em sua trajetória, o “Programa do Ratinho”, que está no ar desde 1998, se tornou uma das atrações mais tradicionais da TV brasileira. Seu formato mistura jornalismo popular, humor e música, consolidando-se como uma das marcas mais reconhecíveis do SBT.