Prefeitura de PG oferece guias para pagamento de alvarás e ISS

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria da Fazenda, anunciou que as guias para o pagamento das taxas de funcionamento já estão disponíveis. Essas taxas incluem a renovação de alvarás, vigilância sanitária e ISS Fixo para autônomos e sociedades profissionais. O prazo para o pagamento é até o dia 7 de novembro, e o valor deve ser quitado em uma única parcela.

Os contribuintes têm duas opções para acessar as guias: podem fazê-lo online pelo Portal do Contribuinte, na seção de Serviços Digitais do site da Prefeitura, ou ainda retirar as guias presencialmente na Praça de Atendimento ou na Divisão de Rendas e Atividades Econômicas, localizada no térreo do Paço Municipal.

O secretário da Fazenda, Cláudio Grokoviski, destacou a importância de manter a regularidade com a Prefeitura para que autônomos e empresas possam emitir a Certidão Municipal. Ele alertou que aqueles que não realizarem o pagamento até o vencimento ficarão em débito e podem ser inscritos na Dívida Ativa.

Grokoviski também enfatizou que os empresários e profissionais devem aproveitar que as guias estão disponíveis antecipadamente para verificar as informações e se organizarem para o pagamento. Caso encontrem algum erro nas informações, é possível protocolar um recurso junto ao setor responsável.

Além disso, quem pagar a taxa de renovação do alvará até a data de vencimento garantirá um desconto de 20%. Para obter essa vantagem, a guia deve ser emitida no Portal do Contribuinte, na seção “Emissão de segunda via do carnê”.

É recomendável que os contribuintes fiquem atentos ao prazo e façam a emissão das guias o quanto antes, garantindo assim todos os benefícios disponíveis.