Band assume vice-liderança de audiência com GP de Singapura

A Band alcançou a vice-liderança em audiência no último domingo, 5 de outubro, durante a exibição do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. A corrida, que ocorreu no famoso circuito Marina Bay, foi vencida pelo piloto britânico George Russell, da equipe Mercedes. A transmissão registrou uma média de 2,7 pontos e um pico de 3,3 pontos, com um share de 8,7%. Esse resultado representa um aumento significativo de 135% na audiência em comparação com os quatro domingos anteriores.

A cobertura do evento contou com a narração de Sergio Mauricio e os comentários de Felipe Giaffone e Tiago Mendonça, além de reportagens de Mariana Becker.

### Fim da parceria e retorno da Fórmula 1 à TV Globo

Em outra informação relevante, foi anunciado que a TV Globo retoma a exibição da Fórmula 1 em 2026. A Band, que iniciou a transmissão da categoria em 2021, fez um comunicado a respeito do término da parceria com a Liberty Media, responsável pelos direitos da competição.

A emissora destacou que continuará transmitindo a Fórmula 1 até 7 de dezembro de 2025, quando ocorrerá a última etapa do calendário atual. No comunicado, a Band valorizou o trabalho realizado nos últimos cinco anos, afirmando que sua cobertura trouxe de volta ao esporte uma maior relevância e visibilidade publicitária no Brasil.

A Band comentou: “Fizemos um trabalho excepcional nas transmissões e continuaremos a oferecer uma cobertura de qualidade até a última etapa da temporada 2025.”

Com a mudança, a Globo planeja transmitir 15 Grandes Prêmios ao vivo anualmente na TV aberta. Os assinantes dos serviços Globoplay e SporTV poderão acessar uma cobertura completa, que incluirá:

– Treinos Livres

– Classificatórios

– Corridas Sprint

– Todas as corridas ao vivo da temporada

Essa nova abordagem reflete a estratégia do grupo Globo de integrar suas plataformas abertas e por assinatura, promovendo uma transmissão mais abrangente e acessível ao público.