Números consolidados de 06 de outubro de 2025

Morte de Odete Roitman (Débora Bloch). Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 06/10/2025

Na última segunda-feira, 6 de outubro de 2025, a novela Vale Tudo alcançou uma audiência de 30,9 pontos na Grande São Paulo. Essa marca é a maior média de uma novela exibida às 21h desde janeiro de 2024, quando a trama Terra e Paixão estava em suas emoções finais, atraindo muitos telespectadores.

Um dos momentos mais impactantes da trama foi o assassinato da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. Esse acontecimento não apenas impulsionou a audiência da novela, mas também fez com que o Jornal Nacional tivesse a maior audiência do ano. A forte repercussão do evento mostra como esses grandes momentos podem movimentar a programação de forma significativa.

Por outro lado, o SBT enfrentou uma queda no público com a estreia do reality show The Voice Brasil, que coincidiu com a antecipação do Programa do Ratinho. Essa mudança no horário fez com que o programa do SBT competisse diretamente com a novela da Globo.

A reprise de Maria do Bairro, por sua vez, também teve um bom desempenho e igualou-se à média da novela inédita As Filhas da Senhora Garcia, mostrando que as tramas clássicas ainda atraem muitos telespectadores.

Na disputa por audiência, o programa Jogo Aberto SP conseguiu superar o Alô Você durante o almoço, destacando a competitividade entre os canais.

A seguir, estão os números consolidados da audiência das emissoras na Grande São Paulo na data:

  • Globo

    • Hora Um: 4,6
    • Bom Dia SP: 8,8
    • Bom Dia Brasil: 8,1
    • Encontro com Patrícia Poeta: 6,7
    • Mais Você: 6,8
    • SP1: 10,2
    • Globo Esporte: 10,6
    • Jornal Hoje: 10,8
    • Edição Especial: Terra Nostra: 11,7
    • Sessão da Tarde: Meu Malvado Favorito 3: 9,0
    • SPTV: 12,2
    • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0
    • Êta Mundo Bom!: 20,8
    • SP2: 23,3
    • Dona de Mim: 24,5
    • Jornal Nacional: 28,1
    • Vale Tudo: 30,9
    • Estrela da Casa 2: 15,3
    • Tela Quente: I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston: 8,3
    • Jornal da Globo: 5,4
    • Dona de Mim (reapresentação): 4,4
    • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

  • SBT

    • SBT Manhã: 2,4
    • SBT Manhã 2ª Edição: 2,4
    • Bom Dia & Cia: 1,3
    • Primeiro Impacto: 2,5
    • Alô Você: 3,2
    • Maria do Bairro: 4,0
    • Rubi: 3,1
    • Fofocalizando: 3,2
    • Casos de Família: 2,6
    • Aqui Agora: 2,7
    • Coração Indomável: 2,6
    • SBT Brasil: 3,5
    • As Filhas da Senhora Garcia: 4,0
    • Programa do Ratinho: 3,3
    • The Voice Brasil: 4,1
    • The Noite: 2,6
    • Operação Mesquita: 1,7
    • SBT Podnight: 1,5
    • SBT Notícias: 1,7
    • SBT Manhã Madrugada: 1,6

  • Band

    • Giro de Notícias: 0,1
    • Valor da Vida: 0,1
    • AgroBand: 0,2
    • Bora Brasil SP: 0,2
    • Bora Brasil: 0,5
    • Jogo Aberto: 2,6
    • Jogo Aberto SP: 3,5
    • Os Donos da Bola: 3,0
    • Melhor da Tarde: 1,3
    • Brasil Urgente: 2,1
    • Brasil Urgente SP: 2,5
    • Jornal da Band: 3,0
    • Cruel Istambul: 1,2
    • Show da Fé: 0,2
    • Galvão e Amigos: 1,0
    • Jornal da Noite: 0,8
    • Esporte Total: 0,8
  • RedeTV!
    • Manhã com Você: 0,1
    • Fica com a Gente: 0,2
    • Bola na Rede: 0,1
    • A Tarde é Sua: 1,0
    • Brasil do Povo: 0,3
    • RedeTV! News: 0,2
    • Rapidinhas da Fama: 0,1
    • TV Fama: 0,3
    • Sensacional: 0,6
    • Companhia Certa: 0,3
    • Leitura Dinâmica: 0,1
    • Jogo na Tela: 0,0
    • Madrugada Animada: 0,0

Os índices de audiência refletem o número de lar sintonizados na televisão. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, servindo como referência para os anunciantes.

