Números consolidados de 06 de outubro de 2025

Na última segunda-feira, 6 de outubro de 2025, a novela Vale Tudo alcançou uma audiência de 30,9 pontos na Grande São Paulo. Essa marca é a maior média de uma novela exibida às 21h desde janeiro de 2024, quando a trama Terra e Paixão estava em suas emoções finais, atraindo muitos telespectadores.
Um dos momentos mais impactantes da trama foi o assassinato da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. Esse acontecimento não apenas impulsionou a audiência da novela, mas também fez com que o Jornal Nacional tivesse a maior audiência do ano. A forte repercussão do evento mostra como esses grandes momentos podem movimentar a programação de forma significativa.
Por outro lado, o SBT enfrentou uma queda no público com a estreia do reality show The Voice Brasil, que coincidiu com a antecipação do Programa do Ratinho. Essa mudança no horário fez com que o programa do SBT competisse diretamente com a novela da Globo.
A reprise de Maria do Bairro, por sua vez, também teve um bom desempenho e igualou-se à média da novela inédita As Filhas da Senhora Garcia, mostrando que as tramas clássicas ainda atraem muitos telespectadores.
Na disputa por audiência, o programa Jogo Aberto SP conseguiu superar o Alô Você durante o almoço, destacando a competitividade entre os canais.
A seguir, estão os números consolidados da audiência das emissoras na Grande São Paulo na data:
Globo
- Hora Um: 4,6
- Bom Dia SP: 8,8
- Bom Dia Brasil: 8,1
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,7
- Mais Você: 6,8
- SP1: 10,2
- Globo Esporte: 10,6
- Jornal Hoje: 10,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,7
- Sessão da Tarde: Meu Malvado Favorito 3: 9,0
- SPTV: 12,2
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0
- Êta Mundo Bom!: 20,8
- SP2: 23,3
- Dona de Mim: 24,5
- Jornal Nacional: 28,1
- Vale Tudo: 30,9
- Estrela da Casa 2: 15,3
- Tela Quente: I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston: 8,3
- Jornal da Globo: 5,4
- Dona de Mim (reapresentação): 4,4
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
SBT
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,4
- Bom Dia & Cia: 1,3
- Primeiro Impacto: 2,5
- Alô Você: 3,2
- Maria do Bairro: 4,0
- Rubi: 3,1
- Fofocalizando: 3,2
- Casos de Família: 2,6
- Aqui Agora: 2,7
- Coração Indomável: 2,6
- SBT Brasil: 3,5
- As Filhas da Senhora Garcia: 4,0
- Programa do Ratinho: 3,3
- The Voice Brasil: 4,1
- The Noite: 2,6
- Operação Mesquita: 1,7
- SBT Podnight: 1,5
- SBT Notícias: 1,7
- SBT Manhã Madrugada: 1,6
Band
- Giro de Notícias: 0,1
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,2
- Bora Brasil SP: 0,2
- Bora Brasil: 0,5
- Jogo Aberto: 2,6
- Jogo Aberto SP: 3,5
- Os Donos da Bola: 3,0
- Melhor da Tarde: 1,3
- Brasil Urgente: 2,1
- Brasil Urgente SP: 2,5
- Jornal da Band: 3,0
- Cruel Istambul: 1,2
- Show da Fé: 0,2
- Galvão e Amigos: 1,0
- Jornal da Noite: 0,8
- Esporte Total: 0,8
- RedeTV!
- Manhã com Você: 0,1
- Fica com a Gente: 0,2
- Bola na Rede: 0,1
- A Tarde é Sua: 1,0
- Brasil do Povo: 0,3
- RedeTV! News: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,1
- TV Fama: 0,3
- Sensacional: 0,6
- Companhia Certa: 0,3
- Leitura Dinâmica: 0,1
- Jogo na Tela: 0,0
- Madrugada Animada: 0,0
Os índices de audiência refletem o número de lar sintonizados na televisão. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, servindo como referência para os anunciantes.