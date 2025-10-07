Números consolidados de 06 de outubro de 2025

Na última segunda-feira, 6 de outubro de 2025, a novela Vale Tudo alcançou uma audiência de 30,9 pontos na Grande São Paulo. Essa marca é a maior média de uma novela exibida às 21h desde janeiro de 2024, quando a trama Terra e Paixão estava em suas emoções finais, atraindo muitos telespectadores.

Um dos momentos mais impactantes da trama foi o assassinato da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. Esse acontecimento não apenas impulsionou a audiência da novela, mas também fez com que o Jornal Nacional tivesse a maior audiência do ano. A forte repercussão do evento mostra como esses grandes momentos podem movimentar a programação de forma significativa.

Por outro lado, o SBT enfrentou uma queda no público com a estreia do reality show The Voice Brasil, que coincidiu com a antecipação do Programa do Ratinho. Essa mudança no horário fez com que o programa do SBT competisse diretamente com a novela da Globo.

A reprise de Maria do Bairro, por sua vez, também teve um bom desempenho e igualou-se à média da novela inédita As Filhas da Senhora Garcia, mostrando que as tramas clássicas ainda atraem muitos telespectadores.

Na disputa por audiência, o programa Jogo Aberto SP conseguiu superar o Alô Você durante o almoço, destacando a competitividade entre os canais.

A seguir, estão os números consolidados da audiência das emissoras na Grande São Paulo na data:

Globo Hora Um: 4,6 Bom Dia SP: 8,8 Bom Dia Brasil: 8,1 Encontro com Patrícia Poeta: 6,7 Mais Você: 6,8 SP1: 10,2 Globo Esporte: 10,6 Jornal Hoje: 10,8 Edição Especial: Terra Nostra: 11,7 Sessão da Tarde: Meu Malvado Favorito 3: 9,0 SPTV: 12,2 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,0 Êta Mundo Bom!: 20,8 SP2: 23,3 Dona de Mim: 24,5 Jornal Nacional: 28,1 Vale Tudo: 30,9 Estrela da Casa 2: 15,3 Tela Quente: I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston: 8,3 Jornal da Globo: 5,4 Dona de Mim (reapresentação): 4,4 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

SBT SBT Manhã: 2,4 SBT Manhã 2ª Edição: 2,4 Bom Dia & Cia: 1,3 Primeiro Impacto: 2,5 Alô Você: 3,2 Maria do Bairro: 4,0 Rubi: 3,1 Fofocalizando: 3,2 Casos de Família: 2,6 Aqui Agora: 2,7 Coração Indomável: 2,6 SBT Brasil: 3,5 As Filhas da Senhora Garcia: 4,0 Programa do Ratinho: 3,3 The Voice Brasil: 4,1 The Noite: 2,6 Operação Mesquita: 1,7 SBT Podnight: 1,5 SBT Notícias: 1,7 SBT Manhã Madrugada: 1,6

Band Giro de Notícias: 0,1 Valor da Vida: 0,1 AgroBand: 0,2 Bora Brasil SP: 0,2 Bora Brasil: 0,5 Jogo Aberto: 2,6 Jogo Aberto SP: 3,5 Os Donos da Bola: 3,0 Melhor da Tarde: 1,3 Brasil Urgente: 2,1 Brasil Urgente SP: 2,5 Jornal da Band: 3,0 Cruel Istambul: 1,2 Show da Fé: 0,2 Galvão e Amigos: 1,0 Jornal da Noite: 0,8 Esporte Total: 0,8

RedeTV! Manhã com Você: 0,1 Fica com a Gente: 0,2 Bola na Rede: 0,1 A Tarde é Sua: 1,0 Brasil do Povo: 0,3 RedeTV! News: 0,2 Rapidinhas da Fama: 0,1 TV Fama: 0,3 Sensacional: 0,6 Companhia Certa: 0,3 Leitura Dinâmica: 0,1 Jogo na Tela: 0,0 Madrugada Animada: 0,0



Os índices de audiência refletem o número de lar sintonizados na televisão. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, servindo como referência para os anunciantes.