Jogos de hoje: onde assistir ao vivo as partidas (07/10/25)

Goiás pode dormir na liderança da Série B se vencer em casa. (Foto: Divulgação/Goiás EC)

Nesta terça-feira, 7 de outubro, diversas partidas de futebol acontecem em campeonatos importantes ao redor do mundo, com ênfase na Série B do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os detalhes dos jogos programados para hoje, incluindo horários e onde você pode assistir.

Jogos da Série B

Amazonas x Criciúma

  • Horário: 20h
  • Onde Assistir: Disney+

Goiás x CRB

  • Horário: 21h30
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Botafogo-SP x Paysandu

  • Horário: 21h35
  • Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

O Goiás busca sua quarta vitória consecutiva, o que pode garantir a liderança isolada da Série B se conseguir vencer o CRB em casa.

Jogos do Mundial Sub-20

Ucrânia x Espanha

  • Horário: 16h30
  • Onde Assistir: Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+

Chile x México

  • Horário: 20h
  • Onde Assistir: Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+

Jogos do Brasileirão Sub-17

Athletico x Atlético-MG

  • Horário: 19h
  • Onde Assistir: Sportv e Globoplay

Palmeiras x Grêmio

  • Horário: 21h30
  • Onde Assistir: Sportv e Globoplay

