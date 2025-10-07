Jogos de hoje: onde assistir ao vivo as partidas (07/10/25)

Nesta terça-feira, 7 de outubro, diversas partidas de futebol acontecem em campeonatos importantes ao redor do mundo, com ênfase na Série B do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os detalhes dos jogos programados para hoje, incluindo horários e onde você pode assistir.

Jogos da Série B

Amazonas x Criciúma

Horário: 20h

20h Onde Assistir: Disney+

Goiás x CRB

Horário: 21h30

21h30 Onde Assistir: ESPN e Disney+

Botafogo-SP x Paysandu

Horário: 21h35

21h35 Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

O Goiás busca sua quarta vitória consecutiva, o que pode garantir a liderança isolada da Série B se conseguir vencer o CRB em casa.

Jogos do Mundial Sub-20

Ucrânia x Espanha

Horário: 16h30

16h30 Onde Assistir: Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+

Chile x México

Horário: 20h

20h Onde Assistir: Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+

Jogos do Brasileirão Sub-17

Athletico x Atlético-MG

Horário: 19h

19h Onde Assistir: Sportv e Globoplay

Palmeiras x Grêmio

Horário: 21h30

21h30 Onde Assistir: Sportv e Globoplay

