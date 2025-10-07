Jogos de hoje: onde assistir ao vivo as partidas (07/10/25)

Nesta terça-feira, 7 de outubro, diversas partidas de futebol acontecem em campeonatos importantes ao redor do mundo, com ênfase na Série B do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo os detalhes dos jogos programados para hoje, incluindo horários e onde você pode assistir.
Jogos da Série B
Amazonas x Criciúma
- Horário: 20h
- Onde Assistir: Disney+
Goiás x CRB
- Horário: 21h30
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Botafogo-SP x Paysandu
- Horário: 21h35
- Onde Assistir: RedeTV, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
O Goiás busca sua quarta vitória consecutiva, o que pode garantir a liderança isolada da Série B se conseguir vencer o CRB em casa.
Jogos do Mundial Sub-20
Ucrânia x Espanha
- Horário: 16h30
- Onde Assistir: Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+
Chile x México
- Horário: 20h
- Onde Assistir: Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+
Jogos do Brasileirão Sub-17
Athletico x Atlético-MG
- Horário: 19h
- Onde Assistir: Sportv e Globoplay
Palmeiras x Grêmio
- Horário: 21h30
- Onde Assistir: Sportv e Globoplay
Acompanhe as atuais emoções do futebol!
Com esses jogos, a expectativa para o futebol de hoje é alta! Aproveite para assistir às partidas e torcer pelo seu time.