Morte de Odete Roitman impulsiona audiência da novela das nove

Na última segunda-feira, 6 de outubro, a novela das nove da TV Globo teve um capítulo decisivo que atraiu a atenção do público. O aguardado momento do assassinato da personagem Odete Roitman, interpretada pela atriz Débora Bloch, foi ao ar e resultou em uma audiência impressionante de 30 pontos na Grande São Paulo, segundo dados preliminares. Esse número é um dos melhores registrados para o horário nobre atualmente.

A cena, que se passa no luxuoso Hotel Copacabana Palace, mostra Odete, uma empresária influente, sendo surpreendida em sua suíte por um visitante desconhecido, que acaba por disparar um tiro fatal contra ela. Esse evento gerou grande expectativa e discussão nas redes sociais, com os telespectadores especulando sobre a identidade do assassino, seguindo um padrão semelhante ao sucesso do enredo original da novela “Vale Tudo”, exibida em 1988.

Na versão original, o público só descobriu quem era a assassina no último episódio, quando foi revelado que Leila, personagem de Cássia Kis, era a culpada. O efeito dramático dessa revelação marcante se repete agora na nova trama, que está atraindo a atenção de uma nova geração de espectadores.

No próximo capítulo, que será exibido nesta terça-feira, 7 de outubro, o corpo de Odete será encontrado, dando início a uma série de investigações que envolverão todos os personagens da novela. Os principais suspeitos incluem Heleninha, Celina e César, todos com relações conturbadas com a vítima. Outros personagens também podem estar envolvidos, como Marco Aurélio, Leila, Eugênio, Fátima, Leonardo e Raquel, cada um com seus próprios motivos pessoais para desejar a morte de Odete. Essa atmosfera de mistério promete manter o público envolvido até o final, quando o verdadeiro assassino será revelado no dia 17 de outubro.

Além do sucesso de audiência, a Globo se prepara para a estreia de sua próxima novela, “Três Graças”, que foi escrita por Aguinaldo Silva e será lançada no dia 20 de outubro. A nova produção entrará no lugar do atual folhetim e tem como objetivo recuperar a média de audiência do horário nobre, que atualmente está em torno de 23 pontos. A expectativa é que “Três Graças” mantenha o público engajado e satisfeito com as histórias da faixa das nove.