Números consolidados de 5 de outubro de 2025

No último domingo, 5 de outubro de 2025, o clássico do futebol paulista entre São Paulo e Palmeiras alcançou 21 pontos de audiência na Globo, destacando-se como um dos momentos mais assistidos do dia.

O programa “Silvio Santos”, apresentado por Patrícia Abravanel, teve uma queda em sua audiência, mas ainda conseguiu manter-se na frente do “Domingo Espetacular”, da Record. A atração, conhecida por seu formato diversificado e interativo, perdeu parte de seu público, refletindo uma tendência em sua audiência.

Pela manhã, o “Globo Rural” também se destacou, líder em audiência nas manhãs de domingo, consolidando sua importância como programa mais visto nesse horário. Este programa é conhecido por trazer notícias e reportagens sobre o campo, além de contribuir para a conscientização sobre questões rurais.

O “Domingão com Huck” apresentou um desempenho inconsistente, com a primeira parte do programa não alcançando a audiência do “Temperatura Máxima”, que foi exibido antes.

Os dados de audiência do domingo foram os seguintes:

Na Globo:

– “Hora Um”: 4,7 pontos

– “Santa Missa em Seu Lar”: 3,9 pontos

– “Globo Repórter” (reapresentação): 5,4 pontos

– “Antena Paulista”: 7,2 pontos

– “Auto Esporte”: 8,6 pontos

– “Globo Rural”: 9,5 pontos

– “Viver Sertanejo”: 9,1 pontos

– “Esporte Espetacular”: 7,9 pontos

– “Temperatura Máxima: Todos Somos Heróis”: 8,4 pontos

– “Domingão com Huck”: 7,5 pontos

– “Bora pro Jogo”: 8,3 pontos

– “Brasileirão: São Paulo x Palmeiras”: 17,3 pontos

– “Fantástico”: 15,6 pontos

– “Estrela da Casa 2”: 8,6 pontos

– “Domingo Maior: Desejo de Justiça”: 6,0 pontos

– “Comédia na Madruga: Vai Que Cola”: 4,0 pontos

Na Record:

– “Record Teen”: 0,9 pontos

– “Eu, a Patroa e as Crianças”: 2,0 pontos

– “Todo Mundo Odeia o Chris”: 2,4 pontos

– “Cine Maior: Sem Escalas”: 3,9 pontos

– “Acerte ou Caia!”: 5,1 pontos

– “Domingo Espetacular”: 6,3 pontos

– “A Fazenda 17”: 5,2 pontos

– “Esporte Record”: 3,0 pontos

– “Chicago Med”: 1,8 pontos

– “Igreja Universal”: 0,5 pontos

No SBT:

– “SBT Notícias Manhã”: 1,8 pontos

– “Pé na Estrada”: 1,8 pontos

– “SBT Sports”: 2,0 pontos

– “Show do Motor” (estreia): 1,6 pontos

– “Notícias Impressionantes”: 2,6 pontos

– “Tele Sena”: 3,0 pontos

– “Domingo Legal” (três edições): 5,7; 6,6; e 6,5 pontos

– “Programa Silvio Santos”: 6,7 pontos

Os números indicam que, em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência importante para o mercado publicitário.

Esses dados de audiência são coletados em medição na capital paulista e revelam as preferências do público em um dia típico de programação dominical.