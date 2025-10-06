Suspeito de desaparecimento de costureira é preso no PR

Londrina – A Polícia Civil continua as investigações para localizar Cintia Cristina Silveira da Costa, de 31 anos, que desapareceu em 25 de maio após sair de uma festa em Apucarana, no Norte do Paraná. Até o momento, três pessoas foram detidas como suspeitas de envolvimento nesse caso.

O desaparecimento de Cintia está ligado a um crime que ocorreu no mesmo dia em que um dos suspeitos foi preso. Ele foi flagrado por câmeras de segurança arrastando o corpo de Israel Lucas de Lima da Cruz por cerca de 100 metros. Segundo a polícia, o autor pretendia retornar ao local do crime com ferramentas para tentar desmembrar o corpo.

O delegado Marcus Felipe da Rocha informou que o homem confessou ter matado Israel. Segundo ele, o motivo do crime foi uma suposta relação homossexual entre os dois. A vítima teria supostamente espalhado rumores sobre esse relacionamento, o que teria motivado a ação do suspeito.

Cintia segue desaparecida, e as autoridades acreditam que ela possa ter sido assassinada. As prisões dos suspeitos aumentam as esperanças de encontrar seu corpo nos próximos dias. As investigações estão em andamento, e a polícia pede à população que colabore com informações que possam ajudar na resolução do caso.