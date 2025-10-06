Números consolidados de 04 de outubro de 2025

No sábado, 4 de outubro de 2025, os números de audiência mostram variações significativas entre as principais emissoras de televisão. A Globo manteve sua liderança, com o programa Estrela da Casa alcançando 15,3 pontos de audiência em seu penúltimo episódio, o que é considerado um bom resultado. Outros programas da emissora, como Jornal Nacional e Vale Tudo, também se destacaram, registrando 22,1 e 23,9 pontos, respectivamente.

Por outro lado, o SBT enfrenta dificuldades com o Bake Off Brasil 11, que acumula números abaixo das expectativas, atingindo apenas 2,6 pontos. O programa Eita Lucas! assegurou 2,5 pontos, mantendo-se na terceira colocação, apesar da competição acirrada.

A Record, que transmitiu o jogo entre Fluminense e Atlético-MG, teve uma baixa pontuação, registrando apenas 4,4 pontos, o que não foi suficiente para competir com os demais programas.

As audiências consolidadas do dia incluem também programas como Caldeirão com Mion, que obteve 10,5 pontos, e É de Casa, que registrou 7,7 pontos. Na Band, o Brasil Urgente teve um desempenho razoável, com 1,7 pontos, enquanto a programação da RedeTV! ficou bem abaixo, com seu melhor programa, Operação de Risco, fechando com apenas 1,7 pontos.

Os dados de audiência são importantes, pois medem a popularidade dos programas e ajudam no direcionamento de investimentos publicitários. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

Assim, o cenário da audiência revela uma clara divisão entre os programas que se destacam e aqueles que ainda buscam conquistar a preferência do público.