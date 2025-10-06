Notícias

Cielog lança projeto pioneiro de centro logístico em PG

Centro Industrial e Logístico de Ponta Grossa: Um Marco no Setor de Armazenagem

Ponta Grossa se destaca, hoje, como um dos principais centros de armazenamento de cargas no Sul do país. Enquanto no passado a cidade era conhecida principalmente pela armazenagem de produtos do agronegócio, como a soja, atualmente ela abriga diversas empresas do setor logístico. Isso inclui condomínios e empreendimentos voltados tanto para a armazenagem de matérias-primas quanto de produtos acabados.

A transformação do setor logístico em Ponta Grossa começou a se consolidar em 2011, quando foi inaugurado o Cielog, o Centro Industrial e Logístico, localizado no Distrito Industrial, próximo à BR-376. O projeto foi criado pelos sócios Joel José Pavesi, conhecido como ‘Pardal’, e Luis Flávio Barros, engenheiro civil. Em 2010, eles adquiriram uma área com a intenção de locar espaços para prestadores de serviço locais.

O primeiro cliente a utilizar o espaço foi uma empresa que prestava serviços logísticos para a Crown. Após esse início, rapidamente surgiu o interesse de uma multinacional, a B.O. Packaging, em se estabelecer em Ponta Grossa. “Começamos com 12 mil metros quadrados em 2011, e logo no ano seguinte, expandimos para mais 10 mil metros”, conta Barros. Dessa forma, o Cielog criou uma demanda inédita na cidade. Embora a intenção inicial fosse atender empresas locais, a maioria dos locatários acabou sendo de fora.

O Cielog passou por diversas ampliações desde sua inauguração e atualmente conta com 96 mil metros quadrados de área construída, mantendo-se sempre em operação sem dias de inatividade. O centro abriga empresas especializadas em logística, que armazenam não apenas matérias-primas e produtos fabricados em Ponta Grossa, mas também itens de outras regiões, como papéis e celulose da Klabin. Hoje, cerca de 150 colaboradores trabalham no local.

Em termos de inovação e segurança, os sócios destacam vários diferenciais da infraestrutura. O Cielog possui um conceito de altíssimo nível no mercado de armazenagem, incluindo um moderno sistema de combate a incêndio baseado na norma ‘FM Global’, considerada referência mundial. "Temos o melhor sistema de prevenção a incêndios construído em nossa cidade até hoje, aprovado pelos Bombeiros", enfatizou Pardal. Essa preocupação com a segurança é um dos fatores que torna o Cielog uma opção atraente para empresas que buscam um espaço seguro e eficiente para a armazenagem de seus produtos.

