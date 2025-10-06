Suspeito de homicídio é detido em Dourados, 6 de outubro

Suspeito de Homicídio é Preso em Dourados

Na noite de domingo, 5 de outubro, um tragédia em Dourados, no Mato Grosso do Sul, resultou na morte de Luciano José dos Santos, de 43 anos. Ele foi encontrado morto com uma facada nas costas em um conjunto de quitinetes localizado na Rua Cândido de Carvalho, no Parque das Nações 1º Plano.

Jefferson Mendes dos Santos Sena, de 29 anos, é o principal suspeito do crime. Ele alegou que atacou Luciano em defesa de sua esposa, afirmando que a vítima havia furtado drogas e cometido assédio. Após desferir o golpe, Jefferson deixou o local, mas retornou mais tarde e acabou sendo preso cerca de 50 metros da residência onde o crime foi cometido. A faca usada no ataque foi apreendida pela polícia.

A prisão de Jefferson aconteceu na tarde de segunda-feira, 6 de outubro, pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Durante a operação, os agentes também detiveram outro indivíduo, Julio Cesar Castilhas Gomes, de 22 anos, por um mandado de prisão pendente relacionado a um furto. Ele estava presente no local no momento da briga, mas não é considerado um suspeito do assassinato.

Jefferson admitiu sua participação no crime, alegando que não se arrepende porque a vítima teria "mexido com a mulher dele". Ele relatou que desferiu apenas um golpe de faca. Além da facada, a perícia encontrou um ferimento na cabeça de Luciano, possivelmente causado durante a luta ou enquanto tentava fugir.

Luciano, que era morador de rua, frequentava o conjunto de quitinetes onde o homicídio ocorreu. O caso permanece sob investigação pela Polícia Civil de Dourados, que busca esclarecer todos os detalhes em torno do crime e as responsabilidades envolvidas.