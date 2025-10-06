Isis Valverde pode retornar à Globo em nova novela de Walcyr Carrasco

Isis Valverde pode estar se preparando para retornar à televisão em um novo projeto. A atriz recebeu um convite para integrar o elenco principal da novela “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco. Esta nova produção irá substituir a atual trama “Três Graças” no horário nobre da TV Globo, com estreia prevista para maio de 2026.

Desde que terminou sua participação na novela “Amor de Mãe”, em 2021, Isis ficou afastada da telinha. Em 2022, ela completou um contrato de 17 anos com a Globo, período em que conquistou o público com personagens marcantes. Durante seu afastamento, ela se dedicou a outros projetos, como a série “Maria e o Cangaço”, disponível na plataforma Disney+, onde desempenhou o papel principal.

O retorno de Isis à Globo também representa um reencontro com os telespectadores que a acompanharam ao longo de sua carreira. Além disso, ela terá a oportunidade de trabalhar com Walcyr Carrasco, um dos mais renomados autores da televisão brasileira. Este será o primeiro desafio artístico entre os dois.

### Enredo da Novela

“Quem Ama Cuida” abordará questões relevantes e contemporâneas, como o abandono de idosos, a negligência familiar e as disputas por heranças. A trama gira em torno de um patriarca que decide deixar sua herança para a enfermeira que cuidou dele até o fim da vida, o que gera descontentamento e disputas judiciais entre seus filhos.

A narrativa de Carrasco promete unir melodrama com crítica social, trazendo um mix de emoções, humor e moralidade, características consagradas em suas obras anteriores, como “Amor à Vida”, “Verdades Secretas” e “O Outro Lado do Paraíso”.

A direção da novela ficará sob a responsabilidade de Amora Mautner, conhecida por sua abordagem visual e habilidade em dirigir atuações intensas, como demonstrado em “Avenida Brasil” e “A Dona do Pedaço”.

Isis Valverde não é a única artista cotada para o elenco. Também estão sendo consideradas para papéis a atriz Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira.

Walcyr Carrasco estará trabalhando em conjunto com Wendell Bendelack, que já colaborou com roteiros de Claudinha Souto em novelas da faixa das 19h e agora ingressa na equipe das novelas das 21h.

Com “Quem Ama Cuida”, a Globo busca valorizar talentos que fazem parte de sua história recente, trazendo enredos que tocam o coração do público, tanto nas redes sociais quanto na audiência tradicional. A novela estreará após “Três Graças”, que é uma produção de Aguinaldo Silva, programada para ir ao ar no dia 20 de outubro, depois do término do remake de “Vale Tudo”.