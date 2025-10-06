Nobel de Medicina reconhece avanço sobre o sistema imunológico

Três cientistas foram premiados com o Nobel de Medicina de 2025 por suas descobertas sobre o sistema imunológico humano. Os americanos Mary Brunkow, de 63 anos, e Fred Ramsdell, de 64, junto com o japonês Shimon Sakaguchi, de 74, compartilharão um prêmio de 11 milhões de coroas suecas, o que equivale a aproximadamente R$ 6,2 milhões.

As pesquisas dos laureados identificaram as células T reguladoras, um tipo de célula que desempenha um papel crucial em proteger o organismo. Essas células são responsáveis por regular os linfócitos, que atacam células infectadas ou cancerígenas, evitando que esses linfócitos ataquem as células saudáveis do corpo. O presidente do Comitê Nobel de Medicina, Olle Kämpe, explicou que essas descobertas ajudaram a entender melhor como o sistema imunológico funciona e reduziram a incidência de doenças autoimunes graves.

Além disso, o comitê ressaltou que as pesquisas dos cientistas criaram bases importantes para o desenvolvimento de novos tratamentos, que têm potencial para beneficiar milhões de pessoas em diferentes condições de saúde.

A história das descobertas começou em 2001, quando Brunkow e Ramsdell identificaram que o gene FOXP3 é fundamental para controlar as células T reguladoras. Posteriormente, essa informação foi confirmada por Sakaguchi. As descobertas não apenas trouxeram novas informações sobre a tolerância do sistema imunológico, mas também abriram novas possibilidades de tratamento para o câncer, doenças autoimunes e para melhorar a aceitação de transplantes. Atualmente, algumas dessas terapias já estão em fase de testes clínicos.

A entrega do prêmio será feita no dia 10 de dezembro, em Estocolmo, coincidentemente no dia em que se lembra a morte do criador do prêmio, Alfred Nobel, em 1896. Cada vencedor receberá um diploma elaborado por um artista sueco ou norueguês, juntamente com o prêmio em dinheiro.