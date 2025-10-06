Caroline Dallarosa é escalada para vilã em “Vidas Paralelas”

Caroline Dallarosa pode ser a vilã de "Vidas Paralelas"

A atriz Caroline Dallarosa é uma forte candidata para interpretar a principal vilã na nova minissérie "Vidas Paralelas", que será produzida pela TV Globo. A criação da trama é da escritora Cristianne Fridman, que retorna à emissora após 20 anos. Este projeto marca o lançamento de uma nova abordagem de microdramas na programação da Globo.

Fridman é conhecida por sua experiência em produções que fizeram sucesso na Record, como "Chamas da Vida" e "Vidas em Jogo". "Vidas Paralelas" começa a partir de uma ideia original de Walcyr Carrasco, mas será desenvolvida totalmente pela autora, que pretende deixar sua marca no enredo.

Com um total de 60 capítulos, a minissérie faz parte da nova estratégia da Globo de produzir histórias mais curtas, especialmente voltadas para o público do Globoplay. A ideia é testar modelos de exibição antes de levar algumas dessas tramas para a programação da TV aberta, possivelmente ocupando o espaço que antes era da novela "Malhação", que foi exibida por mais de 20 anos.

A história central de "Vidas Paralelas" acompanha um jovem conquistador, interpretado por André Luiz Frambach, que, sem saber, começa a trabalhar no escritório de um renomado advogado, que é seu pai biológico, papel vivido por Marcelo Serrado. Durante esse trabalho, ele se envolve com uma moça charmosa, interpretada por Giullia Buscacio, e a trama revela um enredo cheio de reviravoltas, segredos e traições.

O elenco da minissérie também contará com nomes como Flávia Alessandra, Kelzy Ecard, Danilo Maia e Bia Montez, prometendo um conjunto diverso de personagens.

As filmagens de "Vidas Paralelas" estão previstas para o primeiro semestre de 2026, com lançamento agendado para meados do mesmo ano. Ainda não há informações sobre quem será o diretor artístico da minissérie, mas essa decisão deve ser divulgada após a formação da equipe de produção.