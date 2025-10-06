CNU 2025 registra abstenção de quase 43% no Enem dos Concursos

Candidatos do CNU 2025 Realizam Primeira Etapa de Provas

No último domingo (5), mais de 761 mil candidatos participaram da primeira etapa do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025), que ocorreu à tarde, em diversos locais do Brasil. A abstenção registrada foi de cerca de 43%, um número inferior ao de 2024, quando mais da metade dos inscritos não compareceu.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que comentou os resultados em uma coletiva à imprensa, destacou que na edição anterior do CNU a taxa de abstenção foi de 54%. Ela também afirmou que a aplicação das provas foi tranquila, sem relatar grandes ocorrências. Dweck enfatizou que o sucesso na execução do concurso se deve ao esforço conjunto entre os governos federal e estaduais.

Fraude e Segurança

Em relação a problemas de segurança, a ministra informou que três candidatos foram desclassificados devido a uma operação policial que investigou fraudes relacionadas ao concurso. A operação, realizada pela Polícia Federal, resultou na identificação de seis suspeitos. Dweck considerou o caso "pontual" e afirmou que medidas rigorosas de segurança foram adotadas em todos os locais de prova. Essas incluíram detectores de metal e a utilização de diferentes gabaritos de prova para impedir colas.

Os candidatos saberão o gabarito de suas provas na manhã desta segunda-feira (6), mas ainda não foram divulgados detalhes sobre quantos tipos de gabaritos foram utilizados.

Detalhes das Provas

As provas do CNU 2025 foram realizadas simultaneamente em todos os estados e no Distrito Federal, em 1.284 locais, como escolas e faculdades. As instituições escolhidas estavam localizadas em um raio de 100 quilômetros das residências dos candidatos, visando facilitar o acesso e reduzir custos.

Os exames foram divididos em blocos temáticos, abrangendo cargos de níveis superior e médio. Nesta primeira fase, os candidatos de nível superior responderam a 90 questões de múltipla escolha, enquanto os do nível médio tiveram 68 perguntas. A próxima etapa do concurso, a prova discursiva, está marcada para o dia 7 de dezembro. Somente os candidatos que se destacarem nesta fase inicial serão convocados para essa segunda etapa.

A realização dessas provas é um importante passo para a seleção de novos servidores públicos, garantindo que as vagas disponíveis sejam preenchidas por candidatos qualificados e preparados.