Ceará vence Santos e avança no Brasileirão: veja o placar

O Ceará teve uma atuação destacada no Castelão, vencendo o Santos por 3 a 0 no último domingo, dia 30. O jogo foi parte da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os gols foram anotados por Lucas Mugni, Pedro Henrique e Sobral.

A vitória marca a nona na competição e garante ao Ceará a décima posição na tabela, somando agora 34 pontos. Desde o início da partida, a equipe mostrou seu domínio. Logo aos dois minutos, Dieguinho acertou o travessão em um chute. A pressão valeu a pena, pois, aos 10 minutos, Lucas Mugni aproveitou um rebote de Pedro Raul e abriu o placar.

Ainda no primeiro tempo, Matheus Bahia quase ampliou a vantagem em um forte chute da entrada da área que também foi parar no travessão. Na etapa complementar, Pedro Henrique entrou como substituto e conseguiu marcar aos 20 minutos, com um belo chute após um passe de Galeano.

A equipe do Ceará continuou perigosa e, aos 40 minutos, Pedro Henrique teve outra chance, mas o goleiro Gabriel Brazão fez uma grande defesa. Já nos minutos finais, Sobral fechou o placar, confirmando a vitória por 3 a 0.

Com essa conquista, o Ceará está focado no próximo jogo contra o Sport, agendado para o dia 15 de outubro, na Ilha do Retiro, em Recife, após a pausa para os compromissos da seleção brasileira.