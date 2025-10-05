Londrina se aproxima da Série B; confira combinações possíveis

O Londrina venceu o Floresta por 1 a 0 neste domingo (5), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, a equipe se aproximou do acesso à Série B. No Grupo B, onde o Londrina está inserido, a disputa continua acirrada, mas o time pode garantir a classificação mesmo se perder no próximo jogo.

Após a quinta rodada da fase de grupos, o Londrina se mantém como líder, somando nove pontos. Os outros times que seguem na competição são o São Bernardo e o Floresta, ambos com seis pontos, além do Caxias, que possui três pontos. Na próxima rodada, marcada para sábado (11), o Londrina enfrentará o São Bernardo no estádio VGD.

Nesta última partida da fase de grupos, o Londrina jogará em casa e, mesmo que perca, ainda pode se classificar. Para isso, a equipe precisaria perder por uma diferença de dois gols ou mais, enquanto o Floresta teria que vencer o Caxias no Rio Grande do Sul.

Na segunda fase da Série C, as equipes são divididas em dois grupos de quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada grupo sobem para a Série B, enquanto os líderes de cada chave avançam à final para disputa do título.

O Londrina garantiu sua vaga na fase de grupos da terceira divisão após finalizar a fase de pontos corridos em quarto lugar. No total, a equipe jogou 19 partidas, conseguindo oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. Na fase final, a equipe empatou os três primeiros jogos, mas conseguiu vencer Caxias e Floresta fora de casa.

O Londrina foi rebaixado para a Série C em 2023, após terminar a Série B na 19ª posição. Se confirmar o acesso, a equipe retornará à segunda divisão nacional após dois anos.