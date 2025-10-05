Regina Duarte defende por que não refazer Vale Tudo com o mesmo nome

Regina Duarte, a atriz que interpretou a icônica Raquel Accioli na versão original de “Vale Tudo”, de 1988, revelou em uma entrevista recente que não está assistindo ao remake da novela, que atualmente está sendo exibido na TV Globo. Em sua participação no programa “TV Fama”, Regina declarou que, apesar de estar por dentro das opiniões em torno da nova adaptação escrita por Manuela Dias, não tem tempo para acompanhar novelas devido à sua agenda ocupada.

Ela destacou a importância da obra original e expressou sua opinião de que, se estivesse no lugar da autora, preferiria criar uma história nova, ao invés de reutilizar um nome tão emblemático. Segundo Regina, mudar o título permitiria mais liberdade criativa e evitaria a comparação constante com a produção anterior, que conquistou o público de maneira significativa.

Embora não tenha comentado sobre os plot twists da nova trama, Regina elogiou a atuação de Débora Bloch, que representa a personagem Odete Roitman. Ela afirmou que a colega está fazendo um trabalho excepcional e que o público tem respondido positivamente à sua performance.

O remake de “Vale Tudo” tem recebido críticas mistas. Algumas dessas críticas vêm de atores do próprio elenco, como Taís Araújo, que se disse frustrada com as mudanças na sua personagem, que não mantém a mesma trajetória de superação da versão anterior. A novela, que está se encaminhando para seu fim, registra médias de 23 pontos de audiência, um resultado abaixo das expectativas para o horário das 21h.

A proposta do remake era atualizar os dilemas sociais e morais apresentados originalmente, mas isso gerou reações diversas entre críticos e fãs. O público ainda discute as diferenças entre a nova obra e a clássica, que permanece na memória de muitos brasileiros depois de mais de três décadas.

A TV Globo planeja exibir o final do remake no dia 17, e logo após, a emissora lançará “Três Graças”, uma nova novela de Aguinaldo Silva, que terá o desafio de recuperar a audiência do principal horário da televisão brasileira.