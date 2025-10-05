Cadu Libonati é o novo médico de “Êta Mundo Melhor!”

O ator Cadu Libonati foi confirmado no elenco da novela “Êta Mundo Melhor!”, transmitida pela TV Globo. Ele interpretará Túlio, um médico que terá um papel importante na história de Estela, personagem vivida por Larissa Manoela. A incorporação de Túlio promete trazer novos desafios e reviravoltas para a trama, que se tornará mais intensa e dramática.

Nos próximos episódios, Estela enfrentará uma situação de extrema tensão ao ser capturada pelo vilão Ernesto, interpretado por Eriberto Leão. Após ser libertado da prisão, Ernesto busca confrontar Estela em um barco, e durante a discussão, ela cai em um lago e desaparece. Este momento será um ponto crucial na novela, dando início à busca por Estela e ao novo envolvimento entre ela e Túlio.

Ernesto, por sua vez, ficará consumido pela culpa, acreditando que suas ações possam ter resultado em um trágico acidente. Essa situação deve gerar novas reviravoltas e aprofundar a trama nos próximos capítulos da novela.

Além de Cadu Libonati, a novela também contará com a participação de Polliana Aleixo, que interpretará uma viúva que terá interações marcantes com Zulma, personagem de Heloísa Périssé. A introdução dessas novas personagens promete trazer um pouco de leveza e humor para equilibrar as cenas mais tensas.

Recentemente, Cadu se destacou na série “Guerreiros do Sol”, onde interpretou Vicente, filho da personagem de Alinne Moraes. Com sua trajetória marcada tanto por papéis de mocinhos quanto por personagens com características mais complexas, Cadu agora traz uma nova dimensão ao interpretar o médico Túlio, que deverá cativar o público com seu carisma e sua conexão emocional com Estela.

A novela “Êta Mundo Melhor!” é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com a colaboração de outros roteiristas. Com direção artística de Amora Mautner e previsão de 208 capítulos, a produção promete manter-se no ar até 27 de fevereiro de 2026. A novela já se firma como uma das mais longas da programação das 18h da Globo, mantendo uma audiência consistente.

A nova novela que sucederá “Êta Mundo Melhor!” será “A Nobreza do Amor”, que irá ao ar em março de 2026, com Lázaro Ramos no papel do principal vilão, uma atuação que promete ser marcante em sua carreira na televisão.