Rezende, ex de Virginia, atropela mulher no Paraná em vídeo

Youtuber se envolve em acidente de trânsito com motociclista em Londrina

Na última terça-feira, 30 de setembro, um acidente de trânsito foi registrado em Londrina, no Norte do Paraná. O influenciador digital Rezende, ex-namorado da empresária Virginia, dirigia uma BMW avaliada em aproximadamente R$ 730 mil quando atropelou uma mulher que pilotava uma Honda Biz.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que Rezende fez uma curva e colidiu com a motociclista. Após o impacto, a mulher foi arremessada ao chão, deixando marcas no asfalto. O influenciador imediatamente parou o veículo e prestou assistência à vítima.

Serviços de emergência foram acionados e a motociclista foi levada ao hospital com uma contusão no quadril. Felizmente, Rezende não sofreu ferimentos. A assessoria do youtuber confirmou o acidente e destacou que ele ofereceu todo o suporte necessário à mulher após o ocorrido.

Até o momento, a equipe de Rezende não se manifestou além da confirmação do acidente, e tentativas de contato por parte de veículos de comunicação não tiveram resposta.

Esse incidente levanta questões sobre a segurança no trânsito, especialmente em áreas urbanas, onde a convivência entre veículos e motocicletas é comum.