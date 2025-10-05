Rodeio termina em confusão violenta em Inocência

Violência em Festa de Rodeio em Inocência

A festa de rodeio em Inocência, município que fica a 330 quilômetros de Campo Grande, terminou em confusão e violência na noite de sábado (4). Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram um momento tenso em que pelo menos seis homens agrediram um rapaz que estava caído na Avenida Juraci Luiz de Castro, na área central da cidade.

As imagens do incidente revelam uma cena caótica, onde o jovem no chão é cercado e chutado por vários agressores. Em seguida, ele se levanta e, a partir desse momento, o grupo começa a direcionar a violência para outras pessoas presentes no local. Uma caminhonete é vista na cena, e o rapaz acaba sendo empurrado por outro homem que corre pela rua.

Durante a briga, uma lata de bebida é lançada contra um dos envolvidos, espalhando líquido pelo chão, enquanto outra pessoa, sem camiseta, tenta se esconder quando a Polícia Militar (PM) chega ao local.

O tumulto começou a se intensificar, e a PM foi chamada por seguranças do evento, que relataram diversas brigas acontecendo ao mesmo tempo. Para controlar a situação, os policiais usaram spray de pimenta. Apesar da intervenção, tanto as vítimas quanto os agressores acabaram se dispersando entre a multidão, o que impediu a prisão de qualquer envolvido naquele momento.

Após a confusão, a polícia conseguiu identificar três homens que estavam nas filmagens, mas nenhuma prisão foi realizada, pois os agressores já haviam se afastado. A situação levantou preocupações sobre a segurança em eventos públicos na região.

O incidente traz à tona a necessidade de maior cuidado e estratégias efetivas de segurança durante festas e eventos, que são uma tradição na cidade, mas que também podem frequentemente ser palco de desentendimentos e violência.