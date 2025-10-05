Lançamentos da Netflix de 5 a 11 de outubro

A Netflix anunciou uma semana repleta de lançamentos entre os dias 5 e 11 de outubro, com novidades para todos os gostos. A plataforma traz uma seleção diversificada, que inclui filmes, documentários e produções familiares, abordando gêneros que vão do suspense ao humor, além de adaptações de best-sellers.

### Lançamentos da Semana (5 a 11 de Outubro)

#### Victoria (9 de outubro)

Um dos destaques é o documentário sobre Victoria Beckham, ex-integrante do grupo Spice Girls, que se firmou como uma figura influente na moda e no mundo dos negócios. O filme promete apresentar detalhes íntimos da vida de Victoria, incluindo aspectos de sua carreira e o relacionamento com sua família.

#### A Mulher na Cabine 10 (10 de outubro)

Inspirado no aclamado livro de Ruth Ware, este suspense gira em torno de uma jornalista de viagens que acredita ter testemunhado um assassinato em um cruzeiro. No entanto, ninguém acredita em sua história, o que leva a trama a se desenvolver em uma série de mistérios e reviravoltas. O filme é considerado uma das estreias mais aguardadas do mês para os fãs de histórias intrigantes.

#### Pets – A Vida Secreta dos Bichos 1 e 2 (10 de outubro)

Além disso, a Netflix traz as animações “Pets – A Vida Secreta dos Bichos” 1 e 2. Esses filmes mostram o que acontece com os animais de estimação quando seus donos saem de casa, oferecendo uma visão divertida e cheia de aventuras da vida secreta dos bichinhos. As animações são uma ótima opção para garantir momentos de diversão em família.

Essa semana na Netflix promete agradar todos os públicos, com possibilidades que vão desde reflexões sobre a vida de uma celebridade até mistérios envolventes e entretenimento para crianças.