Homem falece após mata-leão em surto em Campo Grande

Um homem de 24 anos, identificado como Márcio Adriano Gomes Machado, foi encontrado morto em seu quarto na Rua Laura Vicuña, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, no último sábado (4). O local onde ele morava se tornou palco de um incidente trágico que resultou em sua morte.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Márcio estava com um comportamento bastante alterado, quebrando móveis e objetos dentro do quarto. A proprietária do imóvel tentou intervir e foi agredida, recebendo arranhões e empurrões. Diante da escalada de violência, outros inquilinos decidiram agir. Um deles imobilizou Márcio utilizando uma técnica conhecida como “mata-leão”, que é comumente usada para conter agressões.

As testemunhas relataram que Márcio estava discutindo de forma descontrolada, proferindo ameaças e apresentando sintomas como espuma saindo da boca. Ele chegou a ameaçar a proprietária, afirmando que ela deveria morrer por “servir a Jesus”. A situação rapidamente ficou mais preocupante com a intensificação da violência exibida por ele.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou Márcio caído no chão, com os braços e pernas amarrados. Os policiais perceberam que ele já não apresentava sinais vitais e que seu corpo havia começado a passar por rigidez cadavérica. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, mas ao chegar, confirmaram que o homem já estava sem vida.

A perícia técnica e a Polícia Civil foram convocadas para investigar o caso. O inquilino que havia realizado a contenção foi chamado de volta ao local e, ao ser informado da morte de Márcio, demonstrou surpresa. Ele e outro morador foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso foi registrado sob a tipificação de homicídio simples e lesão corporal. A Polícia Civil agora irá investigar as circunstâncias da morte de Márcio, visando determinar se houve excessos na contenção ou se outros fatores contribuíram para sua morte. A situação levanta preocupações sobre o uso de técnicas de contenção em situações de crise e sobre a saúde mental das pessoas envolvidas.