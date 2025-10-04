Notícias

Homens são detidos por furto qualificado em Piraí do Sul

Na manhã do último sábado (3), a Polícia Civil do Paraná prendeu dois homens, de 25 e 21 anos, em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais. Eles eram suspeitos de furtar cabos de telefonia e fios de internet em várias cidades do estado, incluindo Curitiba.

Os detidos chamaram a atenção da polícia não apenas pelos furtos, mas também pela técnica que usavam para cometer os crimes. Eles se disfarçavam de funcionários de uma empresa terceirizada de telefonia, utilizando uniformes e equipamentos para evitar suspeitas. Isso lhes permitia atuar com mais facilidade nas localidades onde cometiam os furtos.

Durante a abordagem, os policiais conseguiram prender os suspeitos em flagrante, enquanto ainda estavam realizando o furto. Segundo o delegado Jairo Luiz Duarte de Camargo, os acusados já tinham um histórico de crimes na capital paranaense e estavam voltando a agir na região.

As investigações continuam para apurar a extensão das atividades criminosas da dupla e se há mais envolvidos nos furtos. A prisão foi considerada um sucesso pelas autoridades, que enfatizam a importância do combate à criminalidade na área.

