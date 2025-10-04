Caroço de açaí se transforma em placa térmica em escola em Belém

Projeto em Belém Transformado Resíduos de Açaí em Solução Sustentável

Em Belém, cidade que sediará a futura COP30, um projeto inovador está ganhando destaque no contexto da crise climática. Professores e alunos da Escola Salesiana do Trabalho estão aproveitando o caroço de açaí, que normalmente é descartado em grandes quantidades, para criar placas térmicas que ajudam no controle da temperatura em diferentes ambientes.

Na região metropolitana de Belém, cerca de 16 toneladas de caroço de açaí são jogadas fora diariamente, resultado de mais de dez mil pontos de venda do fruto. Esse resíduo, frequentemente descartado de forma irregular nas ruas, agora está sendo usado de maneira criativa nas pesquisas na escola.

O professor Maurício Barata, responsável pelo projeto, explica que a ideia é transformar o caroço de açaí em um aglomerante para a fabricação de placas térmicas. "Essas placas podem ser utilizadas como forro ou divisórias. Em nossos testes, elas se mostraram eficazes em manter o ambiente fresco no calor e aquecido no frio", afirma Barata.

Parceria Universitária e Superação de Desafios

Embora o projeto tenha enfrentado diversos obstáculos, como problemas com fungos e animais que danificavam as placas, os alunos tiveram suporte da Universidade Federal do Pará (UFPA), que já reconheceu o potencial da iniciativa. "Estamos superando dificuldades técnicas. A trituração do caroço é uma das maiores, e por isso estamos fechando parcerias com a UFPA para ajudar a patentear o projeto", explica o professor.

A estudante Dyéllem Gomes, que também participa da pesquisa, compartilha como o processo é realizado na escola. Ela detalha que eles coletam o caroço descartado, trituram-no em um liquidificador e secam antes de misturá-lo com um aglomerante. Essa mistura é, então, despejada em formas para secar e se transformar em placas.

Aspecto Cultural e Social

Este projeto vai além da questão ambiental; ele toca em aspectos culturais importantes. "Aqui no Pará, o açaí é parte da nossa vida desde pequenos. É gratificante usar um resíduo que gera tanto impacto para resolver um problema social", reflete o estudante André Acácio. O objetivo é beneficiar escolas públicas que não contam com refrigeração adequada. "Estamos solucionando dois problemas: o lixo gerado e o conforto térmico nas salas de aula, o que pode até melhorar o desempenho dos alunos", destaca Acácio.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, o projeto "Guardiões da Natureza" já planeja implementar as placas em maior escala, representando uma solução local para um desafio global.

Outras Iniciativas

Além desse projeto, há muitas outras ações e culturas sendo promovidas. O programa “Bem Viver” também explora tradições locais, como o banho de cheiro, uma prática ancestral da Amazônia, e destaca a luta por moradia em Curitiba e o acolhimento da população LGBTQIAPN+ em Belém.

Como Acompanhar

Os episódios do programa “Bem Viver” são transmitidos todos os sábados às 13h30 no YouTube, além de exibições em várias emissoras de televisão pelo país. O programa também está disponível no rádio de segunda a sexta, das 7h às 8h, e possui uma versão em podcast em diversas plataformas.

Essas iniciativas revelam não apenas a criatividade e habilidades dos estudantes de Belém, mas também sua capacidade de transformar desafios em oportunidades sustentáveis, reforçando a importância de um futuro mais consciente e responsável.