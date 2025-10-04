Onde ver o jogo deste domingo

Neste domingo (5), às 20h30, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão, em Fortaleza, para disputar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão próximas na tabela: o Ceará ocupa o 11º lugar com 31 pontos, enquanto o Santos, em 16º, tem 28 pontos. A diferença entre eles é de apenas três pontos, o que torna a partida ainda mais crucial.
O Ceará, que está a nove pontos do G6 e seis acima da zona de rebaixamento, perdeu na última rodada para o Vitória por 1 a 0. Agora, o time busca se reerguer jogando em casa contra um treinador familiar. Juan Vojvoda, técnico do Santos, tem um histórico de confrontos com o Ceará, pois já o enfrentou 24 vezes quando comandava o Fortaleza, acumulando 11 vitórias do Ceará, oito empates e cinco derrotas.
Por outro lado, o Santos começa a partida na zona de rebaixamento, necessitando urgentemente de pontos para se afastar dessa situação. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Grêmio, jogando em casa. A equipe pode contar com a volta do meia Gabriel Bontempo, que ficou mais de um mês fora por lesão, mas Victor Hugo continuará de fora.
Ficha Técnica da Partida
Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada
Ceará x Santos
Ceará:
- Bruno
- Fabiano
- William Machado
- Marcos Victor
- Matheus Bahia
- Dieguinho
- Richardson
- Lourenço
- Galeano
- Pedro Henrique
- Pedro Raul
- Técnico: Léo Condé
Santos:
- Gabriel Brazão
- Igor Vinícius (Mayke)
- Alexis Duarte
- Luan Peres
- Escobar
- João Schmidt
- Zé Rafael
- Rollheiser
- Barreal
- Lautaro Díaz
- Guilherme
- Técnico: Juan Vojvoda
Local: Arena Castelão – Fortaleza-CE
Horário: 16h
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Onde Assistir: Prime Video (streaming)
A partida promete ser decisiva para ambos os lados, com a luta para evitar a queda e a busca por uma posição melhor na tabela em jogo.