Onde ver o jogo deste domingo

Neste domingo (5), às 20h30, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão, em Fortaleza, para disputar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão próximas na tabela: o Ceará ocupa o 11º lugar com 31 pontos, enquanto o Santos, em 16º, tem 28 pontos. A diferença entre eles é de apenas três pontos, o que torna a partida ainda mais crucial.

O Ceará, que está a nove pontos do G6 e seis acima da zona de rebaixamento, perdeu na última rodada para o Vitória por 1 a 0. Agora, o time busca se reerguer jogando em casa contra um treinador familiar. Juan Vojvoda, técnico do Santos, tem um histórico de confrontos com o Ceará, pois já o enfrentou 24 vezes quando comandava o Fortaleza, acumulando 11 vitórias do Ceará, oito empates e cinco derrotas.

Por outro lado, o Santos começa a partida na zona de rebaixamento, necessitando urgentemente de pontos para se afastar dessa situação. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Grêmio, jogando em casa. A equipe pode contar com a volta do meia Gabriel Bontempo, que ficou mais de um mês fora por lesão, mas Victor Hugo continuará de fora.

Ficha Técnica da Partida

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Ceará x Santos

Ceará:

Bruno

Fabiano

William Machado

Marcos Victor

Matheus Bahia

Dieguinho

Richardson

Lourenço

Galeano

Pedro Henrique

Pedro Raul

Técnico: Léo Condé

Santos:

Gabriel Brazão

Igor Vinícius (Mayke)

Alexis Duarte

Luan Peres

Escobar

João Schmidt

Zé Rafael

Rollheiser

Barreal

Lautaro Díaz

Guilherme

Técnico: Juan Vojvoda

Local: Arena Castelão – Fortaleza-CE

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde Assistir: Prime Video (streaming)

A partida promete ser decisiva para ambos os lados, com a luta para evitar a queda e a busca por uma posição melhor na tabela em jogo.