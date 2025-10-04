Onde ver o jogo deste domingo

Notícias

Autor Diogo Sobral
Santos e Ceará empataram sem gols no primeiro turno. (Foto: Raul Baretta/ Santos)
Neste domingo (5), às 20h30, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão, em Fortaleza, para disputar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão próximas na tabela: o Ceará ocupa o 11º lugar com 31 pontos, enquanto o Santos, em 16º, tem 28 pontos. A diferença entre eles é de apenas três pontos, o que torna a partida ainda mais crucial.

O Ceará, que está a nove pontos do G6 e seis acima da zona de rebaixamento, perdeu na última rodada para o Vitória por 1 a 0. Agora, o time busca se reerguer jogando em casa contra um treinador familiar. Juan Vojvoda, técnico do Santos, tem um histórico de confrontos com o Ceará, pois já o enfrentou 24 vezes quando comandava o Fortaleza, acumulando 11 vitórias do Ceará, oito empates e cinco derrotas.

Por outro lado, o Santos começa a partida na zona de rebaixamento, necessitando urgentemente de pontos para se afastar dessa situação. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Grêmio, jogando em casa. A equipe pode contar com a volta do meia Gabriel Bontempo, que ficou mais de um mês fora por lesão, mas Victor Hugo continuará de fora.

Ficha Técnica da Partida

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada
Ceará x Santos

Ceará:

  • Bruno
  • Fabiano
  • William Machado
  • Marcos Victor
  • Matheus Bahia
  • Dieguinho
  • Richardson
  • Lourenço
  • Galeano
  • Pedro Henrique
  • Pedro Raul
  • Técnico: Léo Condé

Santos:

  • Gabriel Brazão
  • Igor Vinícius (Mayke)
  • Alexis Duarte
  • Luan Peres
  • Escobar
  • João Schmidt
  • Zé Rafael
  • Rollheiser
  • Barreal
  • Lautaro Díaz
  • Guilherme
  • Técnico: Juan Vojvoda

Local: Arena Castelão – Fortaleza-CE
Horário: 16h
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Onde Assistir: Prime Video (streaming)

A partida promete ser decisiva para ambos os lados, com a luta para evitar a queda e a busca por uma posição melhor na tabela em jogo.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

