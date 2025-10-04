Manuela Dias analisa declaração de Taís Araujo

Em meio ao desfecho do remake da novela “Vale Tudo”, a autora Manuela Dias respondeu às declarações da atriz Taís Araújo sobre a evolução de sua personagem, Raquel. Dias fez esses comentários em uma entrevista, enquanto as opiniões divergentes entre Taís e Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, contribuíram para um caloroso debate sobre adaptação e escolhas criativas no projeto.

Taís expressou descontentamento com a nova direção de sua personagem. Ela se surpreendeu ao ver Raquel voltando a vender sanduíches na praia, algo que não fazia parte da história original. A atriz esperava uma trajetória de ascensão social para Raquel, representando de forma positiva a mulher negra na dramaturgia brasileira. Ao ver que isso não aconteceu, Taís admitiu ter se sentido triste e frustrada, destacando sua intenção de contar uma narrativa nova e mais rica para o público.

Manuela, por sua vez, comentou que a trama é um processo colaborativo, respondendo de maneira concisa ao questionamento sobre as críticas de Taís. Isso evidencia a complexidade do trabalho de escrita para novelas, onde diferentes visões precisam ser integradas.

No mesmo período, Edgar Moura Brasil também fez críticas ao trabalho de Manuela, afirmando que ela não tinha a experiência necessária para realizar um remake de uma obra tão significativa quanto “Vale Tudo”, que originalmente foi criada por Gilberto Braga, em parceria com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Em um clima de despedida, Manuela publicou um agradecimento nas redes sociais, mencionando colaboradores e atores que participaram da novela. O detalhe que chamou a atenção foi a ausência de Taís Araújo na lista de agradecimentos, o que gerou repercussão entre os fãs da trama.

“Vale Tudo”, considerado um marco na televisão brasileira desde sua primeira exibição em 1988, gerou discussões sobre a forma como homenagens e atualizações podem às vezes criar tensões nas escolhas criativas, especialmente em projetos com forte conexão emocional com o público.

A novela chega ao fim no dia 17 de outubro, e a Globo já prepara a estreia de “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, que terá a missão de recuperar a audiência do horário nobre da TV, atualmente em 23 pontos.