SBT retira Chaves do ar após baixa audiência

Após um período de nostalgia e expectativa, o icônico seriado Chaves foi retirado da grade de programação do SBT. A decisão foi anunciada na última sexta-feira, 3 de outubro, um ano após o programa ter voltado ao ar, em setembro de 2024. A principal razão citada para essa mudança é a queda significativa na audiência nos últimos meses. Durante a reestreia, o seriado chegou a registrar 5 pontos no Ibope, mas, com o tempo, a audiência caiu para menos de 3 pontos.

A última exibição de Chaves acontecia aos domingos, às 8h30 da manhã, e será substituída pelo Show de Motor, um programa dedicado ao público que se interessa por automóveis. Desde junho deste ano, Chaves já não fazia parte da programação diária da emissora, sendo exibido apenas nesse horário aos finais de semana.

Um dos maiores ícones da TV perde espaço

Criado por Roberto Gómez Bolaños, que faleceu em 2014, Chaves se tornou um dos programas de TV mais amados e reconhecidos no Brasil. O seriado esteve no SBT por mais de 35 anos antes de ser suspenso em 2020, e a emissora foi fundamental para popularizar a atração entre várias gerações, consolidando-a como um dos pilares do humor latino-americano na televisão aberta.

Vale destacar que essa decisão não significa o fim absoluto do seriado no Brasil. Muitos episódios ainda estão disponíveis no +SBT, o serviço de streaming da emissora, além de outras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay, que também possuem temporadas do programa em seus catálogos.

Entenda a suspensão de 2020

Entre 2020 e 2024, Chaves e outras produções de Bolaños, como Chapolin, foram retirados do ar globalmente devido a um impasse contratual entre a Televisa, que possui os direitos de distribuição internacional, e o Grupo Chespirito, que detém os direitos intelectuais do criador. Após anos de um contrato estável, em 2020, os herdeiros de Bolaños pediram um aumento no valor de renovação do contrato, que não foi aceito pela Televisa, resultando na suspensão mundial das exibições. Apenas em 2024, após negociações extensas, um novo acordo foi firmado, permitindo que o SBT relançasse o seriado com grande celebração dos fãs.

A dificuldade entre nostalgia e audiência

Ainda que Chaves tenha uma base de fãs sólida e uma relevância cultural inegável, a audiência não acompanhou as expectativas do SBT. A emissora contava com a nostalgia para impulsionar a programação de domingo, mas a concorrência com conteúdos infantis e religiosos em outros canais impactou negativamente a classificação de audiência. Especialistas apontam que as mudanças nos hábitos de consumo, especialmente com o crescimento do streaming e das redes sociais, também contribuíram para a queda na audiência de programas clássicos. No entanto, Chaves ainda tem uma forte presença digital, com memes e trechos de episódios ficando entre os conteúdos mais compartilhados nas redes sociais.

O legado de um fenômeno atemporal

Desde que chegou ao Brasil em 1984, Chaves se tornou um fenômeno cultural, atravessando gerações e consolidando bordões inesquecíveis como “foi sem querer querendo” e “ninguém tem paciência comigo”. O programa deixou uma marca significativa no humor televisivo, e embora tenha saído do ar novamente, continua sendo uma das marcas mais queridas do SBT.

A retirada do seriado marca temporariamente o fim de uma das parcerias mais longas da televisão brasileira. Contudo, o legado de Bolaños, seus personagens e as lições de amizade e empatia continuam presentes na memória popular e nas plataformas digitais, garantindo que Chaves jamais será esquecido.