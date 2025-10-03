Sabadou com Virginia recebe Sonia Lima, Felipe Titto e Nadson

Neste sábado, 4 de outubro, às 22h15, o programa “Sabadou com Virginia” promete uma edição especial cheia de música, histórias marcantes e convidados ilustres. A apresentadora Virginia Fonseca estará acompanhada de sua mãe, Margareth Serrão, e de seu amigo Lucas Guedez, em uma noite que será tanto emocionante quanto descontraída.

Um dos destaques da atração será a atriz e apresentadora Sônia Lima, que irá compartilhar lembranças de sua trajetória ao lado do apresentador Silvio Santos. Em um momento de emoção, Sônia relembrou uma das últimas vezes em que esteve com ele: “Fiquei muito feliz por termos conversado por quatro horas. Ele é uma pessoa incrível e temos uma amizade forte”, comentou.

O ator e empresário Felipe Titto também será um dos convidados. Ele usará o espaço para abordar as mudanças em sua vida profissional. Titto revelou que, desde 2021, sua carreira nas novelas ficou em segundo plano, enquanto se dedica a seus negócios. “Hoje comando 11 empresas, e isso me exige muito. Recebi propostas para participar de novelas, mas não consigo conciliar o tempo e os compromissos. Para atuar, preciso me afastar das minhas operações em São Paulo e isso não é viável no momento”, explicou ele.

Além disso, Felipe compartilhou parte de sua história, revelando que foi diagnosticado com TDAH na infância e que sua trajetória escolar não foi fácil. “Fui expulso de cinco escolas, mas isso me ajudou a aprender a ser autodidata. Minha mãe enfrentou muitos desafios para me criar, e sou grato por tudo que ela fez”, contou, sorrindo.

O cantor Nadson, O Ferinha, também marca presença na atração. Ele falará sobre seu início na música, que começou aos 11 anos em Tobias Barreto, em Sergipe. “Comecei gravando CDs e fazendo shows em barzinhos. Uma vez, participei de um programa que me fez surpreender a todos”, recordou.

Nadson está envolvido em um novo projeto musical, no qual realiza gravações em comunidades. “Gravamos um clipe em Salvador que está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Regravamos a música ‘Eu Era’, do Marcos & Belutti, e está sendo um grande retorno”, celebrou.

Além das entrevistas emocionantes, o programa contará com quadros interativos, como “Sabadou Tem Que Beijar” e “Se Beber Não Fale”, que prometem divertir tanto os convidados quanto o público presente.