História de Bruno destaca importância do diagnóstico precoce do ceratocone

Importância do Cuidado Regular com a Saúde Ocular Infantil

No espaço Viver Bem, a história de Bruno Richards chama a atenção para a necessidade de monitorar a saúde ocular das crianças, especialmente em famílias com características diferentes. Sua mãe, Eliane Richards, contou que os primeiros sinais do problema começaram de forma simples: Bruno coçava os olhos com frequência. Inicialmente, essa ação foi interpretada como uma possível alergia ou algo passageiro, mas após exames, ele foi diagnosticado com ceratocone, uma condição que afeta progressivamente a córnea e pode levar a problemas severos de visão.

“É fácil perder de vista pequenos detalhes quando estamos distraídos com diversas responsabilidades, principalmente em famílias que enfrentam desafios diferentes. Para nós, a coceira parecia um problema trivial, mas revelava algo mais sério. O aviso que deixo é o seguinte: observem todos os sintomas, consultem profissionais de saúde regularmente e façam os exames necessários”, alertou Eliane.

O Dr. Guy R. Canto, oftalmologista cuidando do caso de Bruno, acrescentou que a coceira intensa e frequente é um dos principais sintomas do ceratocone. Embora a doença normalmente se manifeste na adolescência, com cerca de 13 anos, já é possível identificá-la em crianças mais novas através de exames especializados. “Atualmente, há casos diagnosticados a partir dos 7 anos. O acompanhamento na infância pode ser decisivo para um tratamento mais eficaz”, disse o especialista.

Entre os tratamentos disponíveis, estão o crosslinking, que ajuda a estabilizar a doença, e, em alguns casos, o implante de anel intraestromal que melhora a visão. O transplante de córnea é considerado apenas em situações extremas.

Dr. Guy também reforçou a importância de consultas oftalmológicas desde cedo. "A avaliação dos reflexos visuais pode ser feita a partir de 1 ano de idade. O ideal é que as crianças façam consultas anualmente até os 7 ou 8 anos, quando a visão está em fase crucial de desenvolvimento”, orientou.

Para Eliane, a mensagem principal é sobre a importância da prevenção. “Não deixem para depois. Busquem ajuda, seja pelo SUS, por planos de saúde ou atendimento particular. A experiência que vivemos foi muito difícil, e eu não desejo para nenhuma família passar pelo que passamos. Sempre há uma solução e pessoas dispostas a ajudar”, concluiu.

A experiência de Bruno ilustra que a atenção aos detalhes pode ser crucial para garantir uma boa qualidade de vida e preservar a visão.