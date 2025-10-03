Otávio Augusto comenta sobre rejeição em novelas citada por Grazi Massafera

O ator Otávio Augusto, conhecido por suas participações em novelas icônicas como “Vamp” (1991), “A Próxima Vítima” (1995) e “Avenida Brasil” (2012), respondeu recentemente a declarações da atriz Grazi Massafera. Em uma entrevista, Grazi relembrou períodos difíceis no início de sua carreira, especialmente durante as gravações da novela “Tempos Modernos” (2010). Ela mencionou que se sentiu ignorada por alguns colegas, incluindo Otávio.

Em resposta, Otávio Augusto, através de sua esposa Cristina Mullins, fez questão de esclarecer que as desavenças do passado já foram superadas. Ele destacou que o reencontro deles aconteceu durante as gravações de “A Lei do Amor” (2016), onde ambos conseguiram trabalhar bem juntos. “Fizemos um bom trabalho juntos”, afirmou o ator.

Além disso, Otávio elogiou Grazi por sua atuação na série “Verdades Secretas”, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional como Melhor Atriz. Essa troca de reconhecimento ajudou a melhorar a relação entre eles ao longo do tempo.

### Contexto da Declaração de Grazi Massafera

Na entrevista, Grazi recordou a dificuldade de ser aceita na indústria após sua participação no “Big Brother Brasil 5”. Durante as filmagens de “Tempos Modernos”, ela se sentiu rejeitada por Otávio, que, segundo sua narrativa, não queria contracenar com ela e se despedia apenas olhando para a parede. A atriz também mencionou conflitos com outros veteranos, como Miguel Falabella e José Wilker, que, segundo ela, a trataram com frieza em suas carreiras iniciais.

Apesar de Otávio e Falabella terem pedido desculpas mais tarde, Grazi destacou que não recebeu o mesmo reconhecimento de José Wilker.

### Caminho para a Reconciliação

Com o passar dos anos, Grazi Massafera tem consolidado sua presença na televisão brasileira, conquistando o respeito do público e dos colegas de trabalho. O elogio de Otávio Augusto sobre seu desempenho na série “Verdades Secretas” simboliza uma reviravolta em sua relação, permitindo que mantivessem uma convivência profissional mais amigável.

### Novos Projetos de Grazi Massafera

Atualmente, Grazi se prepara para interpretar Arminda, sua primeira vilã, na novela “Três Graças”, que estreia no dia 20 de outubro e substituirá o remake de “Vale Tudo”. Além disso, a atriz também estará no streaming em um remake de “Dona Beja”, que será produzido pela HBO Max.