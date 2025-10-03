Estúdios Globo celebram 30 anos com Calçada da Fama e MG4

Na quinta-feira, 2 de outubro, os Estúdios Globo comemoraram 30 anos de atividade com a inauguração da “Calçada da Fama”, um evento que reuniu diversos ícones da televisão brasileira. Personalidades como Tony Ramos, Antônio Pitanga, Walcyr Carrasco, Renato Aragão e muitos outros marcaram presença na celebração, que destacou a importância da memória, inovação e produção em larga escala na emissora. A cerimônia teve como pano de fundo o MG4, que abriga o maior estúdio fixo de produção virtual da América Latina.

Durante o evento, Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, falou sobre a importância dos talentos que ajudaram a moldar a história da emissora. Ele ressaltou que a paixão e a dedicação da equipe são fundamentais para que a Globo continue a emocionar os brasileiros com suas histórias.

Após a cerimônia, uma mesa-redonda mediada por Thiago Oliveira foi realizada. Participaram os diretores e autores Luiz Henrique Rios, Rosane Svartman, Juan Jullian e o diretor de tecnologia Marcelo Bossoni. O debate se concentrou em como as três décadas de experiência na TV abriram espaço para novas linguagens e formatos, desde a dramaturgia tradicional até microdramas voltados para a audiência móvel.

Luiz Henrique Rios compartilhou sua trajetória e destacou a evolução tecnológica na TV, mencionando como as inovações influenciam o processo de criação audiovisual. Rosane Svartman também comentou sobre a utilização de efeitos visuais em produções recentes, enfatizando a conexão entre tecnologia e narrativa.

Os Estúdios Globo, anteriormente conhecidos como Projac, foram estruturados para centralizar a produção de diversas programações, incluindo novelas, humor e reality shows. Em 2015, o nome mudou para refletir a nova abordagem de produção de conteúdo para múltiplas plataformas, incluindo TV aberta, Globoplay e canais pagos. Amauri Soares explicou que a emissora está se preparando para atender a variadas demandas, ampliando a diversidade de gêneros narrativos.

Desde a inauguração do Módulo de Gravação 4 (MG4) em 2019, a capacidade de produção aumentou em mais de 50%. Estreias como “Amor de Mãe” e “Pantanal” passaram pelos estúdios, que hoje têm uma estrutura imponente, com mais de 1,7 milhão de metros quadrados e 13 estúdios de gravação, além de complexos de cidades cenográficas.

Em 2024, a Globo pretende lançar o maior estúdio fixo de produção virtual da América Latina, com tecnologia de ponta, incluindo LED e recursos de inteligência artificial. Marcelo Bossoni, responsável pela área técnica, apontou a integração entre criatividade e tecnologia como um dos segredos do alto padrão de qualidade das produções da Globo.

Por fim, Juan Jullian destacou a importância dos Estúdios Globo para as novas gerações, reforçando o compromisso da emissora com a formação de talentos e a promoção de diversidade no audiovisual brasileiro. Ele compartilhou sua experiência pessoal ao entrar na Globo com 25 anos, enfatizando o valor das oportunidades de aprendizado e troca de experiências dentro da emissora.