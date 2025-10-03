Record anuncia superprodução “Ben-Hur” 2026 com parceria global

A Record está se preparando para lançar uma grande produção chamada “Ben-Hur”, em parceria com as produtoras Seriella e Casablanca. Esta série bíblico-histórica é considerada a principal aposta da emissora para 2026 e está atualmente na fase de pré-produção. A previsão é que a série seja exibida no horário nobre e estreie no segundo semestre do mesmo ano. Além da transmissão na TV, a produção tem planos de ser distribuída em grandes plataformas de streaming, aumentando seu alcance global.

A adaptação de “Ben-Hur” é inspirada no famoso livro “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, escrito por Lew Wallace, e ficará sob a responsabilidade da roteirista Cristiane Cardoso. A história se passa na Judeia, durante o domínio romano, e promete cenários grandiosos, figurinos elaborados e efeitos visuais de alta qualidade, com a supervisão da Casablanca, que já possui experiência em produções com padrão internacional.

Apesar de Judá Ben-Hur não ser uma figura bíblica, sua narrativa entrelaça-se com personagens importantes do cristianismo, como Maria, José, os Reis Magos, Pôncio Pilatos e Jesus Cristo. A trama abordará temas universais, incluindo:

– Injustiça e traição

– Vingança e redenção

– Fé e transformação espiritual

A Record tem se destacado nos últimos anos com novelas e séries que abordam temas épicos e religiosos. Produções anteriores, como “Os Dez Mandamentos” e “Jesus”, se tornaram emblemáticas para a emissora. A colaboração com a produtora Seriella fortalece esse compromisso da Record em investir em produções de alta qualidade e impacto.

Embora o elenco de “Ben-Hur” ainda não tenha sido oficialmente revelado, especulações indicam que atores como Rafael Cardoso e Floriano Peixoto podem participar de papéis importantes. A expectativa é que a emissora faça anúncios sobre os protagonistas e demais integrantes do elenco nos próximos meses, conforme os contratos forem concluídos.