Jogos de hoje: saiba onde assistir aos confrontos ao vivo

Nesta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, vários campeonatos de futebol estarão em destaque, incluindo a Série B do Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga e Bundesliga. A seguir, apresentamos a lista dos jogos, os horários das partidas e onde você pode assisti-las.

Jogos de Hoje

Série B

Athletic vs. Amazonas

Horário: 19h

Onde assistir: Disney+

Coritiba vs. Botafogo-SP

Horário: 21h30

Onde assistir: Disney+

CRB vs. Avaí

Horário: 21h35

Onde assistir: RedeTV, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Premier League (Inglês)

Bournemouth vs. Fulham

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN e Disney+

La Liga (Espanhol)

Osasuna vs. Getafe

Horário: 16h

Onde assistir: Disney+

Série A (Italiano)

Verona vs. Sassuolo

Horário: 15h45

Onde assistir: Disney+

Bundesliga (Alemão)

Hoffenheim vs. Colônia

Horário: 15h30

Onde assistir: Xsports, Sportv, Globoplay e OneFootball

Ligue 1 (Francês)

Paris vs. Lorient

Horário: 15h45

Onde assistir: Sem transmissão confirmada

Campeonato Português

Casa Pia vs. Estoril

Horário: 16h15

Onde assistir: Disney+

Essas são as principais atrações do dia para os amantes do futebol. Fique atento aos horários e canais para não perder nenhuma emoção dos jogos!

Se você deseja receber notícias atualizadas diretamente no seu celular, considere entrar no canal do WhatsApp.