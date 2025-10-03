Jogos de hoje: saiba onde assistir aos confrontos ao vivo

Nesta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, vários campeonatos de futebol estarão em destaque, incluindo a Série B do Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga e Bundesliga. A seguir, apresentamos a lista dos jogos, os horários das partidas e onde você pode assisti-las.
Jogos de Hoje
Série B
Athletic vs. Amazonas
Horário: 19h
Onde assistir: Disney+
Coritiba vs. Botafogo-SP
Horário: 21h30
Onde assistir: Disney+
- CRB vs. Avaí
Horário: 21h35
Onde assistir: RedeTV, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Premier League (Inglês)
- Bournemouth vs. Fulham
Horário: 16h
Onde assistir: ESPN e Disney+
La Liga (Espanhol)
- Osasuna vs. Getafe
Horário: 16h
Onde assistir: Disney+
Série A (Italiano)
- Verona vs. Sassuolo
Horário: 15h45
Onde assistir: Disney+
Bundesliga (Alemão)
- Hoffenheim vs. Colônia
Horário: 15h30
Onde assistir: Xsports, Sportv, Globoplay e OneFootball
Ligue 1 (Francês)
- Paris vs. Lorient
Horário: 15h45
Onde assistir: Sem transmissão confirmada
Campeonato Português
- Casa Pia vs. Estoril
Horário: 16h15
Onde assistir: Disney+
Essas são as principais atrações do dia para os amantes do futebol. Fique atento aos horários e canais para não perder nenhuma emoção dos jogos!
