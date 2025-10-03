Notícias

Jogos de hoje: saiba onde assistir aos confrontos ao vivo

Autor Diogo Sobral
Líder Coritiba enfrenta o Botafogo-SP nesta sexta-feira (03).
Líder Coritiba enfrenta o Botafogo-SP nesta sexta-feira (03). (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

Nesta sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, vários campeonatos de futebol estarão em destaque, incluindo a Série B do Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga e Bundesliga. A seguir, apresentamos a lista dos jogos, os horários das partidas e onde você pode assisti-las.

Jogos de Hoje

Série B

  • Athletic vs. Amazonas
    Horário: 19h
    Onde assistir: Disney+

  • Coritiba vs. Botafogo-SP
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Disney+

  • CRB vs. Avaí
    Horário: 21h35
    Onde assistir: RedeTV, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Premier League (Inglês)

  • Bournemouth vs. Fulham
    Horário: 16h
    Onde assistir: ESPN e Disney+

La Liga (Espanhol)

  • Osasuna vs. Getafe
    Horário: 16h
    Onde assistir: Disney+

Série A (Italiano)

  • Verona vs. Sassuolo
    Horário: 15h45
    Onde assistir: Disney+

Bundesliga (Alemão)

  • Hoffenheim vs. Colônia
    Horário: 15h30
    Onde assistir: Xsports, Sportv, Globoplay e OneFootball

Ligue 1 (Francês)

  • Paris vs. Lorient
    Horário: 15h45
    Onde assistir: Sem transmissão confirmada

Campeonato Português

  • Casa Pia vs. Estoril
    Horário: 16h15
    Onde assistir: Disney+

Essas são as principais atrações do dia para os amantes do futebol. Fique atento aos horários e canais para não perder nenhuma emoção dos jogos!

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

