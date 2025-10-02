Golpe da corrida de Halloween assusta mulher em Campo Grande

Denúncias de Golpe em Corrida de Halloween em Campo Grande

Uma corrida temática chamada “Halloween Running”, que estava agendada para acontecer em Campo Grande, se tornou motivo de preocupações para os participantes após relatos de falta de retorno dos organizadores. A corrida, divulgada nas redes sociais como um evento de 5 km com fantasias e prêmios, atraiu a atenção de corredores de diversas partes do país. Muitos pagaram aproximadamente R$ 70 para se inscrever, mas agora se sentem enganados devido à falta de comunicação.

Uma residente de Camapuã, localizada a 145 km da capital, inscreveu-se em junho após ver um anúncio no Instagram. Após efetuar o pagamento, ela recebeu uma única confirmação por e-mail no dia 21 de junho, informando que, ao contrário do habitual, não haveria camiseta, já que os participantes deveriam correr fantasiados. O e-mail mencionava também que os inscritos receberiam meias, brindes e medalhas. Desde então, a mulher não obteve mais nenhuma resposta dos organizadores.

“Depois desse e-mail, nunca mais obtive resposta. Quando tentei contato novamente em setembro, a mensagem voltou, como se o endereço já não existisse. Foi aí que percebi que poderia ter sido vítima de um golpe”, explicou a moradora, que havia planejado viajar para Campo Grande para participar do evento.

A situação gerou confusão e alarmou também a empresa Voa2 Corrida de Rua, uma organizadora de eventos tradicional em Campo Grande, que foi erroneamente associada à “Halloween Running”. O proprietário, Rudnei Souza Alves, sentiu a necessidade de esclarecer, por meio de um vídeo, que sua empresa não tem qualquer ligação com o evento suspeito. Ele informou que muitos indivíduos começaram a ligar confundindo as duas organizações.

“Essa prova nunca existiu. Já avisei nos grupos de corredores para não se inscreverem, pois tem todos os sinais de golpe”, afirmou Alves. Ele explicou que os anúncios chegaram a pessoas de várias cidades, incluindo São Paulo, Curitiba, Rondonópolis e Manaus.

Entre os sinais de alerta estão a falta de resposta dos organizadores, o e-mail de contato que deixou de funcionar e um retorno prometido apenas a partir de setembro, o que dificulta pedidos de reembolso. Além disso, a corrida não apresentava informações em sites de organizadores conhecidos e os kits foram anunciados a partir de R$ 69,90.

Até o momento, não foram encontrados perfis ativos da “Halloween Running” nas redes sociais para se posicionar sobre as reclamações. A situação destaca a importância de pesquisar e verificar a credibilidade de eventos antes de realizar inscrições e pagamentos.

O caso serve como um alerta para corredores e entusiastas de eventos esportivos, que devem estar sempre atentos a possíveis golpes.