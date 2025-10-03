Números consolidados de 2 de outubro de 2025

Audiência de Televisão: Destaques em 2 de Outubro de 2025

Na última quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a novela mexicana Coração Indomável alcançou um novo recorde de audiência. O programa superou os índices de Aqui Agora, programa que costumava ter boa relevância no horário. Esse sucesso da novela também ajudou a elevar os números de audiência do SBT Brasil, telejornal que apresenta notícias do dia.

A novela brasileira A Escrava Isaura também se destacou, atingindo sua melhor marca de audiência até o momento, refletindo o interesse contínuo do público por tramas clássicas.

Na Rede Record, a transmissão do campeonato de futebol Brasileirão não trouxe mudanças significativas nas cotas de audiência, o que sinaliza uma estabilidade nas preferências do público em relação a outros conteúdos.

Enquanto isso, a série This Is Us, que é exibida pela Globo, registrou uma queda em seus números, afastando parte do público que normalmente assiste aos programas da emissora carioca.

Confira os números de audiência consolidados do dia:

RITMOS DA MANHÃ:

Hora Um: 4,2

Bom Dia SP: 8,8

Bom Dia Brasil: 9,0

Encontro com Patrícia Poeta: 6,8

Mais Você: 7,1

SP1: 10,5

Globo Esporte: 10,5

Jornal Hoje: 11,4

Edição Especial: Terra Nostra: 11,5

Sessão da Tarde: Os Inventores: 11,1

SPTV: 15,2

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7

Êta Mundo Melhor!: 21,4

SP2: 23,0

Dona de Mim: 23,9

Jornal Nacional: 24,9

Vale Tudo: 27,5

Estrela da Casa: 13,9

This is Us: Histórias de Família: 7,5

Jornal da Globo: 6,1

Conversa com Bial: 4,6

Dona de Mim (reapresentação): 4,0

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

AUDIÊNCIA NA RECORD:

Balanço Geral Manhã: 1,7

Balanço Geral Manhã II: 2,0

Balanço Geral Manhã SP: 3,0

Fala Brasil: 3,8

Hoje em Dia: 3,6

Balanço Geral SP: 6,4

A Escrava Isaura: 4,7

Cidade Alerta SP: 6,5

Jornal da Record: 6,1

Brasileirão: Fortaleza x São Paulo: 6,3

A Fazenda 17: 6,6

DADOS DO SBT:

SBT Manhã: 2,2

SBT Manhã 2ª Edição: 2,6

Primeiro Impacto: 2,4

Alô Você: 2,6

Maria do Bairro: 3,6

Fofocalizando: 3,2

Aqui Agora: 3,5

Coração Indomável: 3,6

SBT Brasil: 4,9

Programme do Ratinho: 5,2

DADOS DE OUTROS CANAIS:

Brasil Urgente: 2,5

Jornal da Band: 3,0

Os números de audiência representam a quantidade de espectadores e são uma referência importante para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados ajudam a entender as preferências do público e as tendências de consumo de conteúdo televisivo.