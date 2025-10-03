Notícias

Números consolidados de 2 de outubro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Audiência de Televisão: Destaques em 2 de Outubro de 2025

Na última quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a novela mexicana Coração Indomável alcançou um novo recorde de audiência. O programa superou os índices de Aqui Agora, programa que costumava ter boa relevância no horário. Esse sucesso da novela também ajudou a elevar os números de audiência do SBT Brasil, telejornal que apresenta notícias do dia.

A novela brasileira A Escrava Isaura também se destacou, atingindo sua melhor marca de audiência até o momento, refletindo o interesse contínuo do público por tramas clássicas.

Na Rede Record, a transmissão do campeonato de futebol Brasileirão não trouxe mudanças significativas nas cotas de audiência, o que sinaliza uma estabilidade nas preferências do público em relação a outros conteúdos.

Enquanto isso, a série This Is Us, que é exibida pela Globo, registrou uma queda em seus números, afastando parte do público que normalmente assiste aos programas da emissora carioca.

Confira os números de audiência consolidados do dia:

RITMOS DA MANHÃ:

  • Hora Um: 4,2
  • Bom Dia SP: 8,8
  • Bom Dia Brasil: 9,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
  • Mais Você: 7,1
  • SP1: 10,5
  • Globo Esporte: 10,5
  • Jornal Hoje: 11,4
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,5
  • Sessão da Tarde: Os Inventores: 11,1
  • SPTV: 15,2
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
  • Êta Mundo Melhor!: 21,4
  • SP2: 23,0
  • Dona de Mim: 23,9
  • Jornal Nacional: 24,9
  • Vale Tudo: 27,5
  • Estrela da Casa: 13,9
  • This is Us: Histórias de Família: 7,5
  • Jornal da Globo: 6,1
  • Conversa com Bial: 4,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,0
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

AUDIÊNCIA NA RECORD:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Balanço Geral Manhã II: 2,0
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,0
  • Fala Brasil: 3,8
  • Hoje em Dia: 3,6
  • Balanço Geral SP: 6,4
  • A Escrava Isaura: 4,7
  • Cidade Alerta SP: 6,5
  • Jornal da Record: 6,1
  • Brasileirão: Fortaleza x São Paulo: 6,3
  • A Fazenda 17: 6,6

DADOS DO SBT:

  • SBT Manhã: 2,2
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
  • Primeiro Impacto: 2,4
  • Alô Você: 2,6
  • Maria do Bairro: 3,6
  • Fofocalizando: 3,2
  • Aqui Agora: 3,5
  • Coração Indomável: 3,6
  • SBT Brasil: 4,9
  • Programme do Ratinho: 5,2

DADOS DE OUTROS CANAIS:

  • Brasil Urgente: 2,5
  • Jornal da Band: 3,0

Os números de audiência representam a quantidade de espectadores e são uma referência importante para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados ajudam a entender as preferências do público e as tendências de consumo de conteúdo televisivo.

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

