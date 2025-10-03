Números consolidados de 2 de outubro de 2025

Audiência de Televisão: Destaques em 2 de Outubro de 2025
Na última quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a novela mexicana Coração Indomável alcançou um novo recorde de audiência. O programa superou os índices de Aqui Agora, programa que costumava ter boa relevância no horário. Esse sucesso da novela também ajudou a elevar os números de audiência do SBT Brasil, telejornal que apresenta notícias do dia.
A novela brasileira A Escrava Isaura também se destacou, atingindo sua melhor marca de audiência até o momento, refletindo o interesse contínuo do público por tramas clássicas.
Na Rede Record, a transmissão do campeonato de futebol Brasileirão não trouxe mudanças significativas nas cotas de audiência, o que sinaliza uma estabilidade nas preferências do público em relação a outros conteúdos.
Enquanto isso, a série This Is Us, que é exibida pela Globo, registrou uma queda em seus números, afastando parte do público que normalmente assiste aos programas da emissora carioca.
Confira os números de audiência consolidados do dia:
RITMOS DA MANHÃ:
- Hora Um: 4,2
- Bom Dia SP: 8,8
- Bom Dia Brasil: 9,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
- Mais Você: 7,1
- SP1: 10,5
- Globo Esporte: 10,5
- Jornal Hoje: 11,4
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,5
- Sessão da Tarde: Os Inventores: 11,1
- SPTV: 15,2
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7
- Êta Mundo Melhor!: 21,4
- SP2: 23,0
- Dona de Mim: 23,9
- Jornal Nacional: 24,9
- Vale Tudo: 27,5
- Estrela da Casa: 13,9
- This is Us: Histórias de Família: 7,5
- Jornal da Globo: 6,1
- Conversa com Bial: 4,6
- Dona de Mim (reapresentação): 4,0
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
AUDIÊNCIA NA RECORD:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Balanço Geral Manhã II: 2,0
- Balanço Geral Manhã SP: 3,0
- Fala Brasil: 3,8
- Hoje em Dia: 3,6
- Balanço Geral SP: 6,4
- A Escrava Isaura: 4,7
- Cidade Alerta SP: 6,5
- Jornal da Record: 6,1
- Brasileirão: Fortaleza x São Paulo: 6,3
- A Fazenda 17: 6,6
DADOS DO SBT:
- SBT Manhã: 2,2
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,6
- Primeiro Impacto: 2,4
- Alô Você: 2,6
- Maria do Bairro: 3,6
- Fofocalizando: 3,2
- Aqui Agora: 3,5
- Coração Indomável: 3,6
- SBT Brasil: 4,9
- Programme do Ratinho: 5,2
DADOS DE OUTROS CANAIS:
- Brasil Urgente: 2,5
- Jornal da Band: 3,0
Os números de audiência representam a quantidade de espectadores e são uma referência importante para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados ajudam a entender as preferências do público e as tendências de consumo de conteúdo televisivo.