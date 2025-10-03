MS expande ações culturais e esportivas no sistema prisional

Presos em Mato Grosso do Sul passarão a contar com mais opções de atividades culturais, esportivas e de lazer como parte do esforço para sua ressocialização. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira, com a publicação de uma nova resolução conjunta das secretarias de Educação e Segurança no Diário Oficial do Estado. Essa resolução atualiza o Plano Estadual de Educação para Pessoas Privadas de Liberdade.

Com as novas medidas, o sistema prisional do estado ampliará suas oportunidades de ressocialização, incorporando oficinas culturais e torneios esportivos, além de atividades que atendem a diferentes grupos dentro da população carcerária. O objetivo é criar um ambiente que valorizem as particularidades de raça e gênero, tornando a rotina dos presos mais humanizada e acolhedora.

As atividades incluem oficinas de música, teatro, dança e artes visuais, além de sessões de cinema que serão seguidas de debates. Serão promovidos torneios esportivos, aulas de educação física adaptada, jogos de tabuleiro e concursos de talentos, com uma programação destinada especialmente a mulheres e pessoas LGBTQIAPN+.

Os dados dos primeiros seis meses do ano mostram que há uma demanda significativa por essas atividades. Foram registradas mais de 3.400 participações em eventos culturais, cerca de 650 em esportivos e aproximadamente 1.700 em atividades de lazer. Isso demonstra o interesse dos detentos em se envolver em atividades que podem facilitar sua integração à sociedade.

O novo plano também considera a composição da população carcerária, onde quase 70% dos presos são negros (pretos e pardos) e mais de 550 são indígenas de diversas etnias. Para esses grupos, ações específicas, como a alfabetização em línguas maternas na Penitenciária Estadual de Dourados, serão implementadas.

De acordo com a resolução, essas atividades são vistas como ferramentas importantes para reduzir a reincidência, apoiar a saúde mental dos detentos e promover a diversidade cultural como um caminho para a transformação social.