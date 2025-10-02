SBT registra recorde com “As Filhas da Senhora Garcia”

Na noite de quarta-feira, 1º de outubro, o SBT comemorou um resultado animador com a novela “As Filhas da Senhora Garcia”, que alcançou uma média de 6 pontos e um pico de 7 pontos, registrando seu melhor desempenho no horário das 21h desde setembro de 2023. Este resultado se torna ainda mais positivo considerando que a concorrente Globo transmitiu um evento esportivo, um horário geralmente dominado pela emissora.

Com essa audiência, a novela superou a competição direta e venceu o reality “A Fazenda”, da Record. Esse desempenho destaca a força das produções estrangeiras no SBT e gera expectativas em torno da próxima novela que assumirá a faixa.

A nova atração, intitulada “A.Mar”, está programada para estrear na próxima terça-feira, 7 de outubro. A novela, que irá substituir “As Filhas da Senhora Garcia”, inicialmente será exibida em conjunto com os episódios finais da trama atual.

Produzida pela TelevisaUnivision, “A.Mar” é estrelada por dois nomes populares da televisão mexicana: Eva Cedeño e David Zepeda. A história é baseada em uma novela chilena de 2021 e promete cativar o público da mesma forma que outras produções latinas já fizeram no canal.

### Enredo de “A.Mar”

A trama gira em torno de Estrella Contreras, interpretada por Eva Cedeño, uma mãe solteira que busca criar sua filha, Azul, com dignidade após a morte do pai da criança. Ao retornar à sua cidade natal, Estrella conhece Fabián Bravo, um pescador viúvo vivido por David Zepeda, que está em uma luta judicial para recuperar a guarda de sua filha, Yazmin.

O relacionamento entre Estrella e Fabián evolui para um romance intenso, marcado pela dor das perdas e pelo desejo de proporcionar um futuro melhor para os filhos. No entanto, essa nova relação enfrenta desafios devido a Érika Méndez, a ex-namorada de Fabián, que é movida por ciúmes e fará de tudo para separá-los. A novela promete rechear os capítulos com intrigas, ressentimentos e segredos que complicarão o amor do casal principal.

Com essas novidades, o SBT se prepara para atrair a atenção do público e promete mais emoções nas próximas semanas.