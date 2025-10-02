Rapper Hungria é hospitalizado após ingestão de metanol

O rapper Gustavo da Hungria, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado na manhã desta quinta-feira em Brasília, devido a suspeita de intoxicação por metanol. A equipe do artista confirmou a internação, que ocorreu em um hospital da capital.

De acordo com informações do Hospital DF Star, Hungria apresenta sintomas como acidose metabólica, visão turva, náuseas, vômitos e dores de cabeça, que são compatíveis com a intoxicação por metanol. A assessoria do cantor informou em suas redes sociais que a principal suspeita é que ele tenha consumido uma bebida alcoólica adulterada. Embora o estado dele não seja considerado crítico, a agenda de shows para o próximo fim de semana foi cancelada.

Recentemente, a ingestão de bebidas adulteradas com metanol resultou em complicações sérias em São Paulo. Nos últimos 25 dias, duas pessoas morreram e outras nove foram diagnosticadas com intoxicação. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos recebeu um alerta sobre esses casos, destacando a urgência da situação.

Em São Bernardo do Campo, as vítimas fatais eram um homem de 54 anos e outro de 38 anos. O metanol é um líquido incolor e altamente inflamável, utilizado principalmente como solvente na indústria e na fabricação de combustíveis. Sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode ser fatal.

Os casos recentes de intoxicação levaram a disposição de sintomas graves, como cegueira e coma. Especialistas do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas alertam que o número de intoxicações é alarmante para o curto período em que ocorreram, reforçando a necessidade de cautela com bebidas que podem estar contaminadas ou adulteradas.

Esses incidentes ocorreram em diversos bares paulistas, envolvendo diferentes tipos de bebidas, como gin, whisky e vodka. O perigo da ingestão de metanol, seja acidental ou intencional, é um tema que merece atenção, dada a gravidade das consequências.